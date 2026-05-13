Nova série de 'The Big Bang Theory' ganha teaser e data de estreia; confira

A HBO Max divulgou nesta quarta-feira, 13, o primeiro teaser de "Stuart Não Consegue Salvar o Universo", nova série spin-off de "The Big Bang Theory". A produção vai acompanhar Stuart, o dono da loja de quadrinhos frequentada pelos personagens da trama original.

Além do retorno de Kevin Sussman como Stuart Bloom, outros personagens secundários voltam na nova série: John Ross Bowie como Barry Kripke; Lauren Lapkus como Denise; e Brian Posehn como Bert.

Segundo a sinopse oficial, Stuart é encarregado de restaurar a realidade após quebrar um dispositivo construído por Sheldon e Leonard, causando acidentalmente um "Armagedom no multiverso". Ao longo do caminho, Stuart e seus amigos encontram versões em universos alternativos de personagens de "The Big Bang Theory".

O universo da série foi expandido pela primeira vez com "Jovem Sheldon", finalizada em 2024, e continua com a exibição de "Georgie e Mandy: Seu Primeiro Casamento".

Quando estreia 'Stuart Não Consegue Salvar o Universo'?

O spin-off chega à HBO Max em 23 de julho.

Veja o teaser: