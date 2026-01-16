Pop

Que horas estreia o 8º e último episódio da 2ª temporada de ‘Percy Jackson’?

Os episódios serão disponibilizados semanalmente, sempre às quartas-feiras, no Disney+

'Percy Jackson e os Olimpianos': segunda temporada estreou no último dia 10 de dezembro (Disney/Divulgação)

Da Redação
Redação Exame

Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 08h19.

A segunda temporada de "Percy Jackson e os Olimpianos" estreou em dezembro, com lançamento simultâneo no Disney+ e no Hulu.

Os dois primeiros episódios chegaram juntos, e os demais estão sendo disponibilizados semanalmente, sempre às quartas-feiras.

O oitavo e último episódio estreia nesta quarta-feira, 7, às 5h.

Que horas estreiam os episódios de 'Percy Jackson'?

O cronograma oficial divulgado pela Disney+ prevê que todos os episódios irão ao ar às 5h, (horário de Brasília).

Confira a lista de episódios:

  • 10 de dezembro de 2025 – 5h: Episódio 1: Eu jogo queimada com canibais; Episódio 2: Pombos demoníacos atacam
  • 17 de dezembro de 2025 – 5h: Episódio 3: Embarcamos no Princesa Andrômeda
  • 24 de dezembro de 2025 – 5h: Episódio 4: Clarisse explode tudo
  • 31 de dezembro de 2025 – 5h: Episódio 5: Fazemos check-in no Spa & Resort da C.C.
  • 07 de janeiro de 2026 – 5h: Episódio 6: Ninguém consegue o velocino
  • 14 de janeiro de 2026, 5h: Episódio 7: Afundo junto com o navio
  • 21 de janeiro de 2026, 5h: Episódio 8: O velocino faz sua magia bem demais

A segunda temporada de 'Percy Jackson'

Inspirados no segundo livro da saga de Rick Riordan, "O Mar de Monstros", os novos episódios prometem monstros inéditos e desafios maiores para os jovens semideuses.

A trama retoma os eventos após a quebra da barreira mágica que protege o Acampamento Meio-Sangue. Para salvar o local e resgatar seu amigo Grover, Percy parte para o Mar de Monstros em busca do Velocino de Ouro, artefato capaz de restaurar a proteção do acampamento.

Percy conta com a ajuda de Annabeth, Clarisse e Tyson, o ciclope que descobre ser meio-irmão do protagonista. A sobrevivência do trio se torna crucial para impedir os planos de Luke, do Titã Cronos e de seu avanço rumo ao colapso do acampamento, e do próprio Olimpo.

A Disney confirmou também que a terceira temporada já está em produção em Vancouver. Enquanto isso, a primeira temporada segue disponível no Disney+.

Veja o trailer da 2ª temporada de 'Percy Jackson'

yt thumbnail
