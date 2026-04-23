'Vingadores: Doutor Destino': o que se sabe sobre o novo filme da Marvel

"Vingadores: Doutor Destino" é um dos lançamentos mais aguardados da Marvel para 2026. O filme reúne heróis de diferentes fases do Universo Cinematográfico Marvel (MCU) e marca o retorno de Robert Downey Jr, dessa vez no papel do vilão Doutor Destino.

A produção integra a Saga do Multiverso e deve funcionar como um dos principais eventos da fase atual da franquia.

Quando estreia 'Vingadores: Doutor Destino'

"Vingadores: Doutor Destino" estreia em dezembro de 2026 nos cinemas brasileiros. A direção é de Anthony Russo e Joe Russo, responsáveis por "Vingadores: Guerra Infinita" (2018) e "Vingadores: Ultimato" (2019).

A história terá continuação direta em "Vingadores: Guerras Secretas", previsto para 2027.

Elenco reúne diferentes grupos

A Marvel organizou os personagens em quatro núcleos principais:

Vingadores

Capitão América (Anthony Mackie),

Thor (Chris Hemsworth),

Loki (Tom Hiddleston),

Homem-Formiga (Paul Rudd),

Shang-Chi (Simu Liu),

Falcão (Danny Ramirez)

X-Men

Professor Xavier (Patrick Stewart),

Magneto (Ian McKellen),

Mística (Rebecca Romijn),

Ciclope (James Marsden),

Fera (Kelsey Grammer),

Noturno (Alan Cumming),

Gambit (Channing Tatum)

Thunderbolts

Yelena Belova (Florence Pugh),

Soldado Invernal (Sebastian Stan),

Agente Americano (Wyatt Russell),

Sentinela (Lewis Pullman),

Fantasma (Hannah John-Kamen),

Guardião Vermelho (David Harbour)

Wakanda

Shuri (Letitia Wright),

M’Baku (Winston Duke),

Namor (Tenoch Huerta)

Quarteto Fantástico

Sr. Fantástico (Pedro Pascal),

Mulher Invisível (Vanessa Kirby),

Tocha Humana (Joseph Quinn)

Coisa (Ebon Moss-Bachrach)

História de 'Vingadores: Doutor Destino'

O principal antagonista será o Doutor Destino, interpretado por Robert Downey Jr. Segundo Joe Russo, o ator demonstrou interesse em interpretar o "vilão definitivo" após viver o "herói definitivo" como Homem de Ferro.

Parte dos detalhes também vem de uma prévia exibida em sessão fechada na CinemaCon 2026. Segundo relatos, as imagens indicam confrontos em grande escala entre heróis de diferentes núcleos e sugerem uma ameaça multiversal mais ampla liderada pelo vilão.

Descrições da apresentação apontam ainda encontros inéditos entre personagens e cenários que envolvem múltiplas realidades, o que reforça o papel do filme como um dos principais eventos da Saga do Multiverso. A versão do trailer não foi divulgada oficialmente ao público.

Conexão com 'Vingadores: Guerras Secretas'

"Vingadores: Doutor Destino" faz parte da conclusão da Saga do Multiverso e deve se conectar diretamente com "Vingadores: Guerras Secretas", previsto para estrear em 2027.

A produção é descrita como o encerramento de um ciclo no MCU, reunindo personagens de diferentes fases em um grande evento cinematográfico.