Vini Jr. encontra Terry Crews no Cristo Redentor após meme de 'As Branquelas' conquistar a Copa

Depois de conquistar milhões de visualizações e chamar a atenção do mundo todo, Vini Jr. conheceu Terry Crews, ator que inspirou a montagem baseada em "As Branquelas".

O encontro aconteceu no Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, nesta quinta-feira, 23.

Encontro no cartão-postal do Rio

Vini Jr. e Terry Crews visitaram o Cristo Redentor no amanhecer e gravaram um vídeo juntos no local. Nas imagens divulgadas nas redes sociais, os dois aparecem sorrindo, conversando e celebrando o momento que nasceu a partir da repercussão do meme durante a Copa do Mundo.

Após o encontro, Terry Crews fez uma homenagem ao atacante brasileiro. O ator afirmou, em seu Instagram, que foi a primeira vez que encontrou com o atacante e que ficou impressionado com o coração de Vini. Segundo ele, a sensação foi de reencontrar um irmão mais novo ou um amigo de longa data.

O meme que conquistou a internet

A história começou antes do confronto entre Brasil e Noruega pelas oitavas de final da Copa. Uma montagem criada com inteligência artificial colocou Vini Jr. no lugar de Latrell Spencer, personagem vivido por Terry Crews em "As Branquelas", enquanto Erling Haaland aparecia na pele de Tiffany Wilson, interpretada por Marlon Wayans.

A recriação da clássica cena ao som de "A Thousand Miles" rapidamente viralizou.

A brincadeira atravessou as redes sociais e chegou aos próprios protagonistas. Haaland marcou Vini Jr. na publicação e escreveu que os dois precisavam recriar a cena. O brasileiro respondeu com risadas, enquanto Terry Crews entrou na conversa reagindo ao conteúdo, o que impulsionou ainda mais a repercussão da montagem.