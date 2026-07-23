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Vini Jr. encontra Terry Crews no Cristo Redentor após meme de 'As Branquelas' conquistar a Copa

Craque da Seleção e ator se encontraram no amanhecer desta quinta-feira, 23, e celebraram o sucesso da brincadeira que marcou a Copa do Mundo

Terry Crews e Vini Jr.: depois de movimentar as redes sociais durante o Mundial, meme inspirado no filme virou encontro entre seus protagonistas na vida real (Reprodução / @vinijr/Instagram)

Terry Crews e Vini Jr.: depois de movimentar as redes sociais durante o Mundial, meme inspirado no filme virou encontro entre seus protagonistas na vida real (Reprodução / @vinijr/Instagram)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 23 de julho de 2026 às 12h54.

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Depois de conquistar milhões de visualizações e chamar a atenção do mundo todo, Vini Jr. conheceu Terry Crews, ator que inspirou a montagem baseada em "As Branquelas".

O encontro aconteceu no Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, nesta quinta-feira, 23. 

Encontro no cartão-postal do Rio

Vini Jr. e Terry Crews visitaram o Cristo Redentor no amanhecer e gravaram um vídeo juntos no local. Nas imagens divulgadas nas redes sociais, os dois aparecem sorrindo, conversando e celebrando o momento que nasceu a partir da repercussão do meme durante a Copa do Mundo.

Após o encontro, Terry Crews fez uma homenagem ao atacante brasileiro. O ator afirmou, em seu Instagram, que foi a primeira vez que encontrou com o atacante e que ficou impressionado com o coração de Vini. Segundo ele, a sensação foi de reencontrar um irmão mais novo ou um amigo de longa data.

O meme que conquistou a internet

A história começou antes do confronto entre Brasil e Noruega pelas oitavas de final da Copa. Uma montagem criada com inteligência artificial colocou Vini Jr. no lugar de Latrell Spencer, personagem vivido por Terry Crews em "As Branquelas", enquanto Erling Haaland aparecia na pele de Tiffany Wilson, interpretada por Marlon Wayans.

A recriação da clássica cena ao som de "A Thousand Miles" rapidamente viralizou.

A brincadeira atravessou as redes sociais e chegou aos próprios protagonistas. Haaland marcou Vini Jr. na publicação e escreveu que os dois precisavam recriar a cena. O brasileiro respondeu com risadas, enquanto Terry Crews entrou na conversa reagindo ao conteúdo, o que impulsionou ainda mais a repercussão da montagem.

Terry Crews virou um ícone da cultura pop no Brasil

O carinho do público brasileiro por Terry Crews vai muito além de "As Branquelas". O ator construiu uma relação especial com os fãs do país graças a personagens que marcaram diferentes gerações na televisão.

Em "Todo Mundo Odeia o Chris", ele conquistou enorme popularidade como Julius, o pai rígido, engraçado e obcecado por economizar dinheiro, papel que virou fonte de inúmeros memes e frases repetidas até hoje nas redes sociais.

Outro sucesso entre os brasileiros veio com "Brooklyn Nine-Nine", série em que Terry Crews interpreta o sargento Terry Jeffords. O personagem combina força física, bom humor e um lado sensível que ajudou a ampliar ainda mais a identificação do público com o ator. A soma desses papéis fez de Terry Crews um dos rostos mais reconhecidos da televisão americana no Brasil.

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