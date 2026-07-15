Torcida da Argentina transforma trauma de 1994 em 'combustível' na Copa do Mundo

A Argentina encontrou um novo combustível para a caminhada rumo ao tetracampeonato. "La Cuarta Estrella" ("A Quarta Estrela", em tradução livre) tomou conta das arquibancadas da Copa do Mundo de 2026 e virou a trilha sonora da campanha da Albiceleste, reunindo referências a Diego Maradona, Lionel Messi e episódios marcantes da história do país.

O novo hino da Albiceleste

Inspirada na melodia de "No Me Arrepiento de Este Amor", clássico da cantora Gilda, a música foi escrita pelo artista argentino Palmito e se tornou a canção "oficial" da campanha dos argentinos em 2026. O sucesso cresceu durante o Mundial até chegar ao vestiário da seleção, onde os próprios jogadores passaram a cantá-la após as vitórias.

EL VESTUARIO CANTANDO “LA CUARTA ESTRELLA”. HERMOSO. ❤️🇦🇷 pic.twitter.com/cCvjWZq3UA — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) July 7, 2026

A letra celebra a conquista da terceira estrela no Catar, em 2022, e projeta o grande objetivo da geração comandada por Lionel Scaloni: colocar a quarta estrela na camisa da Argentina.

Veja a música da torcida da Argentina

Maradona e a lembrança da Copa de 1994

Um dos trechos mais marcantes da canção faz referência ao episódio que encerrou a última participação de Diego Maradona em Copas do Mundo.

A letra afirma que, "32 anos depois", a atual seleção vai buscar a taça que teria sido "roubada" do camisa 10. A frase remete ao Mundial de 1994, quando Maradona foi flagrado no exame antidoping após a partida contra a Nigéria e acabou excluído da competição pela Fifa. Sem seu principal jogador, a Argentina foi eliminada nas oitavas de final pela Romênia.

Desde então, muitos torcedores argentinos passaram a interpretar aquele episódio como uma injustiça contra o maior ídolo da história do país, sentimento que atravessou gerações e agora reaparece na música.

Esta suena el lunes en Dallas? "La cuarta estrella" Soy hincha de la selección,

la aliento con el corazón,

Ganamos la tercera con Lionel.

Queremos ser campeones otra vez. Y 32 años después,

La Scaloneta va a vengar

la copa que le robaron al diez,

La que no nos dejaron… — Bruno González García (@gonzalezbruno) June 20, 2026

Referência às Ilhas Malvinas

Outro verso menciona as Ilhas Malvinas. O arquipélago é administrado pelos britânicos desde 1833, enquanto os argentinos defendem que o território lhes pertence por razões geográficas e por direitos históricos herdados da Espanha.

O impasse ganhou um capítulo marcante em 1982, quando os dois países travaram uma guerra pelo controle das ilhas. O conflito terminou com a vitória do Reino Unido, que manteve a administração do arquipélago, conhecido pelos britânicos como Ilhas Falkland.

"O torcedor argentino sempre vai falar sobre as Malvinas; se formos à Lua, falaremos sobre isso. 'La Cuarta Estrella' não é a primeira, 'Muchachos' (música que embalou o time argentino na conquista do tricampeonato mundial no Catar, em 2022) também falava. É comum que a gente se manifeste, porque é um tema que sempre vai nos doer. Por isso, a partida contra a Inglaterra vai ter um tempero especial para nós", pontua Kevin Quinteros, vendedor e morador da região de Buenos Aires, à EXAME.

Arquibancadas como protagonista

Assim como aconteceu com "Muchachos" durante o título mundial de 2022, "La Cuarta Estrella" ultrapassou o papel de simples música de torcida. A canção passou a representar a identidade da campanha argentina no torneio e virou um dos símbolos da conexão entre equipe e arquibancadas.

"No começo, tive dificuldade para me identificar com essa música, diferente do que aconteceu com 'Muchachos' na Copa passada. Com o passar dos dias, porém, fui gostando cada vez mais. Gosto do tom otimista da letra e das referências às injustiças que vivemos como país. Isso desperta o ressentimento e a indignação, sentimentos que sempre mexem um pouco com a gente, os argentinos", revelou Micaela Galli, designer industrial têxtil e moradora da capital Buenos Aires, também à EXAME.

"A ideia de que a torcida é o 12º jogador está muito presente no nosso futebol, e a seleção também vive isso. Acho que esse apoio serve para incentivar os nossos jogadores e, ao mesmo tempo, intimidar um pouco o adversário", refletiu a torcedora.

'La Cuarta Estrella' x 'Wonderwall'

A Inglaterra, adversária dos argentinos nesta semifinal, também tem uma música que une a torcida com o time no mundial. Diferente dos argentinos, que usaram a melodia de uma canção já existente e escreveram uma letra com referências atuais, como o título de 2022, "Wonderwall", clássico do Oasis dos anos 1990, passou a embalar a campanha da seleção inglesa por acaso — foi após a vitória de 4 a 2 contra a Croácia, na fase de grupos, que o hit começou a tocar no estádio de Dallas e se transformou na música símbolo do elo entre os ingleses dentro e fora de campo.

Segundo o jornalista Sam Lee, do The Athletic, a canção nunca fez parte da cultura da seleção inglesa. O momento ganhou força pelo contexto vivido pelos torcedores, que encontraram na música um elo afetivo com o país durante a campanha da Copa.

O impacto foi imediato nas plataformas digitais. Depois de iniciar o torneio distante das primeiras posições, a faixa acumulou milhões de reproduções diárias e subiu continuamente até atingir a vice-liderança do Spotify Global (atrás apenas de "Dai Dai", de Shakira e Burna Boy, que é a música oficial da Copa do Mundo de 2026), registrando seu melhor desempenho desde o início da era do streaming.

A semifinal desta quarta-feira, 15, definirá qual torcida continuará transformando a música em símbolo da campanha na Copa do Mundo. Quem avançar enfrentará a Espanha na grande final, marcada para domingo, 19.