Há 40 anos, Maradona encantava o mundo com o 'Gol do Século'

Neste 22 de junho de 2026, o futebol relembra os 40 anos de um dos momentos mais icônicos de sua história: o chamado “Gol do Século”, marcado por Diego Armando Maradona contra a Inglaterra, nas quartas de final da Copa do Mundo do México de 1986.

Mais do que um lance genial, o gol simboliza a combinação entre contexto histórico, rivalidade política e a expressão máxima do talento de um jogador.

Muito além de um jogo

O confronto entre Argentina e Inglaterra em 1986 estava carregado de tensão. Apenas quatro anos antes, os dois países haviam travado a Guerra das Malvinas (Falklands), conflito que deixou centenas de mortos e profundas marcas políticas.

Nesse cenário, a partida no Estádio Azteca, na Cidade do México, assumiu um significado que ultrapassava o esporte. Para muitos argentinos, vencer os ingleses representava uma espécie de revanche simbólica.

Quatro minutos que mudaram a história

O segundo tempo daquela partida é frequentemente descrito como um dos períodos mais extraordinários da história das Copas. Entre os minutos 51 e 55, Maradona marcou dois gols que se tornariam eternos, cada um à sua maneira.

O primeiro, conhecido como “La Mano de Dios”, foi marcado com a mão e gerou enorme controvérsia.

🇦🇷 Maradona contra a Inglaterra na Copa de 86 🥰 Poesia em movimento. Apenas aprecie. pic.twitter.com/a6wiX4J9PK — Futebol Nostálgico! (@futnostalgico) June 21, 2026

Mas foi o segundo gol, apenas quatro minutos depois, que entrou definitivamente para a mitologia do futebol.

O “Gol do Século”

Aos 10 minutos do segundo tempo, Maradona recebeu a bola ainda em seu próprio campo e iniciou uma jogada histórica. Em cerca de 10 a 11 segundos, percorreu aproximadamente 55 a 60 metros, driblando cinco jogadores ingleses — Beardsley, Reid, Butcher (duas vezes), Fenwick — antes de superar o goleiro Peter Shilton.

Reconhecimento

Em 2002, o gol foi eleito pela FIFA como o “Gol do Século”, em votação realizada com torcedores do mundo inteiro.

A atuação de Maradona naquela partida — incluindo os dois gols — é frequentemente citada como uma das maiores performances individuais já registradas em Copas do Mundo.

Legado

A Argentina venceu a Inglaterra por 2 a 1 e seguiu até conquistar o título mundial, derrotando a Alemanha Ocidental na final. Maradona foi o grande protagonista do torneio, recebendo a Bola de Ouro de melhor jogador.

Deuses do futebol

E o dia pode se tornar ainda mais histórico para os argentinos. Às 14h, a Argentina encara a Áustria pela segunda rodada do Grupo J. As duas equipes venceram na estreia.

Os olhos estarão centrados em Messi. Caso o meia anote um gol, irá se isolar como o maior artilheiro da história das Copas, ultrapassando Miroslav Klose.

Só os deuses do futebol poderiam fazer essa "brincadeira": num intervalo de 40 anos, dois gênios argentinos celebrados no mesmo dia.