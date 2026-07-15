Real Time Big Data: Cid Gomes tem 26% e Capitão Wagner, 22%, em corrida ao Senado no Ceará

Cid Gomes (PSB) lidera a disputa por uma das duas vagas do Ceará no Senado, segundo pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta quarta-feira, 15. Em um primeiro cenário, com primeiro e segundo votos consolidados, o irmão de Ciro Gomes (PSDB) registra 26% das intenções de voto.

Na sequência aparece Capitão Wagner (União Brasil), com 22%. Logo atrás, em empate numérico, estão a deputada federal Luizianne Lins (Rede) e o deputado estadual Alcides Fernandes (PL), ambos com 14%.

Mais abaixo aparecem General Theophilo (Novo), com 5%, Anna Karina (PSOL), com 4%, e Cândido Albuquerque (PSDB), com 3%. Reginaldo Ferreira (PSTU) não pontua. Votos brancos e nulos somam 5%, enquanto 7% dos entrevistados não souberam ou preferiram não responder.

No segundo cenário, Cid Gomes deixa de ser testado e seu lugar é ocupado pelo deputado estadual Júnior Mano, também do PSB. Com essa mudança, Capitão Wagner passa a liderar a disputa, com 23% das intenções de voto.

Júnior Mano estreia em segundo lugar, com 17%, seguido por Luizianne Lins, com 16%, e Alcides Fernandes, com 15%. Anna Karina sobe para 6%, General Theophilo mantém 5% e Cândido Albuquerque avança para 4%. Reginaldo Ferreira segue sem pontuar. Os votos brancos e nulos passam para 6%, enquanto o índice de indecisos sobe para 8%.

O instituto Real Time Big Data ouviu 1.600 eleitores entre os dias 13 e 14 de julho. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. Os resultados foram registrados no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) pelo código CE-05682/2026.