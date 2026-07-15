'Mão de Deus': a explicação de Maradona para o gol de mão contra a Inglaterra na Copa de 1986

Argentina e Inglaterra voltam a se enfrentar nesta quarta-feira, 15, às 16h (horário de Brasília), pela semifinal da Copa do Mundo de 2026. O duelo, que vale uma vaga na decisão do Mundial, é marcado por uma rivalidade histórica entre as seleções.

Entre os episódios envolvendo o confronto, nenhum é mais emblemático do que o famoso gol de mão de Diego Maradona na Copa do Mundo de 1986. Os dois países se enfrentaram nas quartas de final do Mundial disputado no México, apenas quatro anos após a Guerra das Malvinas, conflito armado que intensificou a rivalidade entre Argentina e Inglaterra.

Na ocasião, os argentinos venceram por 2 a 1, em uma partida eternizada por Diego Maradona. O camisa 10 marcou os dois gols da seleção sul-americana e protagonizou dois dos momentos mais marcantes da história das Copas do Mundo.

O primeiro deles ficou conhecido como a "A Mão de Deus". Em uma disputa pelo alto com o goleiro Peter Shilton, Maradona desviou a bola com a mão para o fundo das redes. A arbitragem não percebeu a infração e confirmou o gol.

Ao longo dos anos, Diego Maradona falou diversas vezes sobre o lance. Uma das declarações foi no documentário "O Dia em que Diego voltou ao Azteca", quando explicou como conseguiu que o gol fosse validado.

"Eu não sou mais alto que o (Peter) Shilton, e se o Shilton ficasse parado assim, ele chegava primeiro na bola sempre. O que Shilton não entendeu foi com o que eu a atingi", disse o craque argentino.

O meia também revelou que o goleiro inglês só descobriu o que havia acontecido após ser avisado por um companheiro de equipe. "Quem avisou o Shilton foi o (Terry) Fenwick, que veio por trás. Ele contou para ele, claro, ele viu pelas minhas costas que eu bati na bola com a mão. O Shilton não sabia com quem reclamar."

Além disso, Maradona ainda relembrou a reação do árbitro no momento do lance e contou que percebeu rapidamente que o gol seria validado.

"Quando eu olho para o árbitro, ele olha para o bandeirinha, para ver a reação dele. E o que o bandeirinha faz: é gol! Quando ele fez isso, meu pai estava lá, eu me lembro, olha só. Lá em cima. E eu olhei para o meu pai e disse: 'Roubei a carteira deles, roubei a carteira deles'", completou o argentino.

Copa do Mundo de 2026

Argentina e Inglaterra se enfrentam nesta quarta-feira, 15, às 16h (horário de Brasília), no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta.

Os argentinos chegam para o duelo após eliminarem a Suíça, na prorrogação, com uma vitória por 2 a 1. Já os ingleses também precisaram do tempo extra para superar a Noruega pelo placar de 2 a 1.