Esporte

Fase de grupos copa 2026

Após bater França na semifinal, Espanha chega a 38 jogos sem perder e amplia série histórica

Sequência inclui os títulos da Liga das Nações de 2023 e da Eurocopa de 2024

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 14 de julho de 2026 às 18h21.

Última atualização em 14 de julho de 2026 às 18h23.

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A Espanha ampliou para 38 jogos oficiais consecutivos sem derrota ao encerrar o confronto contra a França sem perder no tempo regulamentar nem na prorrogação. O último revés da seleção espanhola dentro dos 90 minutos, em uma competição oficial, ocorreu em março de 2023.

A sequência começou após a derrota por 2 a 0 para a Escócia, pelas Eliminatórias da Eurocopa. Desde então, a equipe passou por mudanças no elenco, reincorporou jogadores importantes e consolidou, sob o comando de Luis de la Fuente, um modelo de jogo marcado pela posse de bola, aceleração nas transições e maior presença ofensiva.

Ao longo da série invicta, a Espanha conquistou a Liga das Nações de 2023 e a Eurocopa de 2024, além de manter o desempenho nas campanhas da edição seguinte da Liga das Nações, das Eliminatórias e da Copa do Mundo.

A única eliminação registrada nesse período ocorreu na final da Liga das Nações de 2025. Depois do empate por 2 a 2 com Portugal, a decisão foi para os pênaltis, onde os portugueses ficaram com o título. Como a disputa por penalidades não altera o resultado oficial da partida, o confronto permanece contabilizado como empate nas estatísticas.

A trajetória também inclui resultados diante de adversários de peso. Durante a Eurocopa de 2024, a seleção espanhola venceu Itália, Alemanha, França e Inglaterra. Na temporada seguinte, voltou a derrotar a França na semifinal da Liga das Nações.

A marca de 38 partidas evidencia a consistência da equipe nos torneios oficiais. Ainda assim, a comparação com outras sequências históricas exige contexto. A invencibilidade de 37 jogos da Itália, encerrada em 2021, considerava tanto amistosos quanto partidas oficiais, enquanto a série da Espanha reúne exclusivamente confrontos válidos por competições.

Quando será a final da Copa do Mundo?

A Espanha venceu a França por 2x0 e se garantiu na final da Copa do Mundo. A segunda equipe finalista será decidida nesta quarta-feira, 15, no jogo entre Inglaterra e Argentina.

A final da Copa do Mundo está marcada para este domingo, 19, às 16h. Já a disputa pelo terceiro lugar ocorre no sábado, 18, às 18h.
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