Beatles, Oasis, Adidas e Nike: na Copa das marcas, a Inglaterra já é campeã

Quase 500 mil curtidas e cerca de 3.500 comentários. Esses são os números atingidos, até agora, pela collab feita no Instagram entre a Seleção Inglesa e os The Beatles. A postagem aconteceu no último fim de semana, após a classificação da Inglaterra para a semifinal da Copa do Mundo 2026, e é bem simples: apenas um "Hey" acima da foto do jogador Jude Bellingham, autor dos dois gols marcados na partida contra a Noruega, em uma referência à música "Hey Jude".

A homenagem a Bellingham não é a primeira iniciativa da seleção inglesa em parceria com a icônica banda. Antes mesmo de a Copa começar, a Seleção Inglesa usou "Come Together" para embalar o vídeo que apresentou os jogadores convocados.

A Federação Inglesa (The Football Association) conseguiu uma rara autorização da Apple Corps, uma das principais administradoras do legado da banda, para usar a música como trilha sonora.

O filme, gravado em Nova York, traz inúmeras referências aos Beatles e ao impacto cultural que a banda teve nos Estados Unidos durante a década de 1960. Há, inclusive, o trecho de uma entrevista de John Lennon sendo questionado sobre o quanto os Beatles são realmente ingleses. Sua resposta: "Acho que somos bem ingleses, na verdade."

União e Britpop

De acordo com a imprensa britânica, a estratégia de comunicação adotada pela Seleção Inglesa durante a Copa do Mundo trabalha o conceito de união, algo bastante incentivado pelo técnico do time, o alemão Thomas Tuchel. É natural, portanto, que a comunicação abrace um dos grandes símbolos da identidade britânica, os Beatles, posicionando a seleção também como um patrimônio cultural do país.

Mas o quarteto de Liverpool não é o único elemento pop que embala o time neste Mundial. Em um movimento orgânico vindo dos torcedores, "Wonderwall", do Oasis, transformou-se no hino da campanha inglesa na Copa de 2026.

A música, hit dos anos 1990, foi adotada por torcedores e jogadores de maneira espontânea, após ser tocada no AT&T Stadium, em Dallas, ao fim da partida de estreia da Inglaterra contra a Croácia (4 a 2 para os ingleses). Desde então, a canção só ganhou mais espaço após cada partida, chegando, inclusive, à segunda posição na parada global do Spotify nesta semana.

A música, no entanto, não estava na lista oficial do pós-jogo. Segundo o The Wall Street Journal, a Seleção Inglesa havia solicitado duas músicas para a comemoração, em caso de vitória: "Three Lions", composta para a seleção nos anos 1990, e "Sweet Caroline", de Neil Diamond. O DJ oficial do estádio tocou a primeira, mas achou que a segunda música deveria ser "algo com uma identidade mais britânica".

Não é difícil entender por que o DJ escolheu Oasis. A banda dominou o cenário pop de 2025 com uma turnê mundial que arrecadou mais de US$ 400 milhões. A aguardada reunião dos irmãos Liam e Noel Gallagher reacendeu o interesse pelo Britpop em diferentes gerações e consolidou-se como um dos maiores acontecimentos culturais recentes do Reino Unido.

Assim como a convocação dos jogadores ingleses, a volta do Oasis também foi anunciada com um filme. Promovida pela Adidas, parceira da banda desde os anos 1990, a campanha Original Forever anunciou a turnê de reunião e uma coleção especial, que virou febre entre os fãs.

O case, que levou dois Grand Prix no Cannes Lions 2026, ultrapassou 1,3 bilhão de impressões, registrou mais de 17 milhões de visualizações no Instagram na semana de lançamento e gerou o post mais compartilhado da história da Adidas UK.

Adidas e Nike disputam espaço

A Adidas, inclusive, tem conseguido surfar no bom momento da Seleção Inglesa, mesmo com a Nike sendo a patrocinadora oficial. Isso porque Jude Bellingham é um dos maiores embaixadores globais da marca.

Autor de gols decisivos para o time inglês, Bellingham tornou-se um dos queridinhos do público nas redes sociais. Após a vitória contra a Noruega, torcedores resgataram o comercial "Hey Jude", da Adidas para a Eurocopa de 2024, que traz tanto o jogador quanto a música dos Beatles como protagonistas.

Em diversos posts, torcedores classificaram a campanha como "visionária" e destacaram como ela parecia dialogar diretamente com o momento vivido por Bellingham na Copa do Mundo.

A Nike, por sua vez, continua explorando sua posição como fornecedora oficial da Inglaterra desde 2013. A marca concentra boa parte de sua comunicação no ecossistema da equipe e na relação de longo prazo com o time.

A nostalgia faz sentido. Segundo a companhia, o uniforme inglês para esta Copa é inspirado nos modelos da década de 1990. Não à toa, a marca tem aproveitado alguns ex-jogadores, como Wayne Rooney, em suas campanhas.

Independentemente do resultado final da campanha na Copa do Mundo de 2026, a Seleção Inglesa conseguiu usar o torneio para projetar uma imagem otimista do Reino Unido para o mundo, mesmo depois de anos marcados por Brexit, instabilidade política e desafios econômicos. Um feito e tanto.