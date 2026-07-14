Ex-jogador da seleção inglesa provoca Messi antes da semifinal da Copa

Inglaterra e Argentina fazem nesta quarta-feira, 15, um duelo valendo uma vaga na grande decisão da Copa do Mundo de 2026. As seleções se enfrentam às 16h (horário de Brasília), no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta.

Os ingleses sonham em voltar a disputar uma final de Copa do Mundo pela primeira vez desde 1966, ano em que conquistaram o único título de sua história. Do outro lado estará a atual campeã mundial, liderada por Lionel Messi.

Mesmo diante de um dos maiores jogadores da história do futebol, o ex-meio-campista Joe Cole demonstrou confiança na classificação da Inglaterra. Em entrevista ao programa The Rest Is Football, da Netflix, o ex-jogador de Chelsea, Liverpool e da seleção inglesa afirmou que os ingleses têm armas suficientes para eliminar os argentinos e ainda provocou o camisa 10.

"Vamos ter que colocar ele para dormir (Messi). Estou falando isso agora. Nós vamos para a final da Copa do Mundo. Temos velocidade demais para as forças da Argentina e vamos vencê-los. Sinto isso nos meus ossos", declarou Joe Cole.

A declaração arrancou uma reação imediata de Micah Richards, ex-zagueiro do Manchester City e também participante do programa. Em tom de brincadeira, ele preferiu adotar cautela antes do duelo.

"Não diga isso. Não, não, não. Nós podemos dizer isso aos 43 minutos do segundo tempo", respondeu Richards.

Lionel Messi

Enquanto isso, Lionel Messi segue comandando a campanha argentina em busca do bicampeonato mundial. O camisa 10 soma oito gols na competição e divide a artilharia com Kylian Mbappé, da França.

Além da disputa pela Chuteira de Ouro, Messi também trava um duelo particular com o atacante francês, pela marca de maior artilheiro da história dos Mundiais. O argentino lidera a lista com 21 gols, apenas um à frente de Mbappé, que já soma 20 tentos.