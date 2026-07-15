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Fase de grupos copa 2026

VNL 2026: veja os jogos de vôlei masculino desta quarta-feira, 15

Brasil estreia na terceira semana da Liga das Nações contra a França; rodada terá nove partidas

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 15 de julho de 2026 às 07h46.

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A terceira semana da Liga das Nações masculina de Vôlei (VNL) 2026 começa nesta quarta-feira, 15, com nove partidas. O principal destaque para o torcedor brasileiro é a estreia da seleção comandada por Bernardinho, que enfrenta a França às 18h, em Chicago, nos Estados Unidos.

Além do duelo do Brasil, a programação do dia inclui confrontos como Japão x Itália, Alemanha x Eslovênia e Estados Unidos x China.

Quais são os jogos da VNL masculina 2026 desta quarta-feira?

  • 8h — Alemanha x Eslovênia
  • 11h30 — Ucrânia x Irã
  • 14h — Bulgária x Polônia
  • 15h — Sérvia x Turquia
  • 18h — França x Brasil
  • 22h — Estados Unidos x China

Jogos já encerrados:

  • Canadá 2 x 3 Argentina
  • Bélgica 0 x 3 Cuba
  • Japão x Itália (em andamento)

Quando é o jogo do Brasil na VNL masculina 2026?

O Brasil estreia na terceira semana da VNL masculina 2026 nesta quarta-feira, 15, às 18h, contra a França, em Chicago, nos Estados Unidos.

Onde assistir aos jogos da VNL masculina 2026?

Os jogos da VNL masculina 2026 têm transmissão pelo SporTV, ge TV e VBTV.

Acompanhe tudo sobre:Vôlei

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