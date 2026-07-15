VNL 2026: veja os jogos de vôlei masculino desta quarta-feira, 15

A terceira semana da Liga das Nações masculina de Vôlei (VNL) 2026 começa nesta quarta-feira, 15, com nove partidas. O principal destaque para o torcedor brasileiro é a estreia da seleção comandada por Bernardinho, que enfrenta a França às 18h, em Chicago, nos Estados Unidos.

Além do duelo do Brasil, a programação do dia inclui confrontos como Japão x Itália, Alemanha x Eslovênia e Estados Unidos x China.

Quais são os jogos da VNL masculina 2026 desta quarta-feira?

8h — Alemanha x Eslovênia

— Alemanha x Eslovênia 11h30 — Ucrânia x Irã

— Ucrânia x Irã 14h — Bulgária x Polônia

— Bulgária x Polônia 15h — Sérvia x Turquia

— Sérvia x Turquia 18h — França x Brasil

— França x Brasil 22h — Estados Unidos x China

Jogos já encerrados:

Canadá 2 x 3 Argentina

Bélgica 0 x 3 Cuba

Japão x Itália (em andamento)

Quando é o jogo do Brasil na VNL masculina 2026?

O Brasil estreia na terceira semana da VNL masculina 2026 nesta quarta-feira, 15, às 18h, contra a França, em Chicago, nos Estados Unidos.

Onde assistir aos jogos da VNL masculina 2026?

Os jogos da VNL masculina 2026 têm transmissão pelo SporTV, ge TV e VBTV.