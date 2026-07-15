VNL 2026: veja os jogos de vôlei masculino desta quarta-feira, 15

Repórter
Publicado em 15 de julho de 2026 às 07h46.
A terceira semana da Liga das Nações masculina de Vôlei (VNL) 2026 começa nesta quarta-feira, 15, com nove partidas. O principal destaque para o torcedor brasileiro é a estreia da seleção comandada por Bernardinho, que enfrenta a França às 18h, em Chicago, nos Estados Unidos.
Além do duelo do Brasil, a programação do dia inclui confrontos como Japão x Itália, Alemanha x Eslovênia e Estados Unidos x China.
Jogos já encerrados:
O Brasil estreia na terceira semana da VNL masculina 2026 nesta quarta-feira, 15, às 18h, contra a França, em Chicago, nos Estados Unidos.
Os jogos da VNL masculina 2026 têm transmissão pelo SporTV, ge TV e VBTV.