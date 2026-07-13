Pobreza? Prêmio da Copa ao campeão é bem menor que o da Premier League

A Copa do Mundo 2026 vai distribuir US$ 655 milhões (R$ 3,3 bilhões) às 48 seleções participantes, com o campeão recebendo um total de 43,3 milhões de euros (R$ 259,8 milhões). Já o vice-campeão terá direito a 28,5 milhões de euros (R$ 171 milhões) e o 3o colocado, 25,1 milhões de euros (R$ 150,6 milhões).

De acordo com levantamento da Sofascore, os valores ficam bem abaixo dos oferecidos pelas principais ligas do mundo. A Premier League, da Inglaterra, aparece entre as principais, destinando até 202 milhões de euros (R$ 1,2 bilhão) ao campeão. A La Liga, da Espanha, aparece em 2o, com 143 milhões de euros (R$ 858 milhões), e a Ligue 1, da França, em 3o, com 100 milhões de euros (R$ 600 milhões). A conceituada Champions League aparece em 5o, com 85,1 milhões de euros (510,6 milhões).

“A Copa do Mundo é o torneio mais relevante e aguardado do futebol, capaz de gerar receitas bilionárias e enorme visibilidade para seleções, patrocinadores e organizadores. No entanto, as principais ligas nacionais remuneram mais em razão de seus calendários anuais, com maior duração, contratos de transmissão de longo prazo e receitas recorrentes de bilheteria e patrocínios. Essa caracteristica amplia a capacidade de distribuição de recursos aos clubes”, explica Moises Assayag, sócio-diretor da Channel Associados e especialista em finanças no futebol.

Para Thales Rangel Mafia, Gerente de Marketing da Multimarcas, o ranking de premiações mede só uma fatia do que entra no caixa das seleções. "É uma receita real, mas pequena perto de tudo que uma Copa movimenta. O grosso do dinheiro do maior evento do futebol não está no cheque do vencedor, e sim nas cotas de transmissão e de patrocínio, um mercado que essa comparação sequer enxerga. Por isso, colocar a Copa atrás das ligas pela premiação distorce a leitura. Para uma marca patrocinadora que investe pesado em uma seleção, o valor nunca esteve no prêmio do campeão, mas sim na atenção global concentrada em poucas semanas e na carga emocional de uma seleção que une o consumidor em vez de dividi-lo. É o pico de relevância que nenhuma temporada de liga reproduz."

Até o Mundial de Clubes pagou mais

Até mesmo o primeiro Super Mundial de Clubes, realizado em meados do ano passado pela Fifa, nos Estados Unidos, deu cifras maiores ao campeão; à época, o campeão Chelsea recebeu 98 milhões de euros (R$ 588 milhões) pelo título.

Para Thiago Freitas, COO da Roc Nation Sports no Brasil, empresa de entretenimento norte-americana, existe um outro fator que ratifica esses números.

"João Havelange trabalhou muito, e bem, para que a Copa do Mundo fosse um torneio efetivamente da FIFA, e não das confederações. Em várias frentes. Esse é o grande legado dele. Conseguiu consolidar um modelo de financiamento que é mais sólido que o da ONU", diz.

A Copa do Mundo de seleções aparece apenas em 8º, ficando atrás ainda da Bundesliga, com 80 milhões de euros (R$ 480 milhões), e da Serie A (Itália), com 70,1 milhões de euros (R$ 420,6 milhões).

Completam o Top-10 a Eurocopa de Seleções, com 28,3 milhões de euros (R$ 169,8 milhões), e a Copa do Brasil, que paga ao vencedor 15,5 milhões de euros (R$ 184 milhões).

Premiação aos 48 participantes da Copa do Mundo 2026:

Campeão: 43,3 milhões de euros

Vice: 28,5 milhões de euros

3o: 25,1 milhões de euros

4o: 23,3 milhões de euros

5o ao 8o: 16,4 milhões de euros

9o ao 16o: 12,9 milhões de euros

17o ao 32o: 9,5 milhões de euros

33o ao 48o: 7,8 milhões de euros

Top-10 das competições que mais pagam no mundo aos campeões:

1. Premier League (Inglaterra): 202 milhões de euros

2. La Liga (Espanha): 143 milhões de euros

3. Ligue 1 (França): 100 milhões de euros

4. Mundial de Clubes da FIFA: 98 milhões de euros

5. Liga dos Campeões da UEFA (Europa): 85,1 milhões de euros

6. Bundesliga (Alemanha): 80 milhões de euros

7. Serie A (Itália): 70,1 milhões de euros

8. Copa do Mundo (Seleções): 42,5 milhões de euros

9. Eurocopa (Seleções): 28,3 milhões de euros

10. Copa do Brasil (Brasil): 15,5 milhões de euros