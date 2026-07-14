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Fase de grupos copa 2026

Argentina pede, Fifa autoriza: seleção jogará de azul contra a Inglaterra

A seleção sul-americana pediu à Fifa autorização para usar a camisa azul-escura, repetindo o uniforme da vitória sobre a Inglaterra na Copa de 1986

Lionel Messi: a Argentina usou o segundo uniforme no duelo contra a Jordânia na Copa do Mundo de 2026 (Reprodução/Instagram/@afaseleccion)

Lionel Messi: a Argentina usou o segundo uniforme no duelo contra a Jordânia na Copa do Mundo de 2026 (Reprodução/Instagram/@afaseleccion)

Alan Favaron
Alan Favaron

Colaborador

Publicado em 14 de julho de 2026 às 16h55.

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A Argentina decidiu recorrer à história antes da semifinal da Copa do Mundo de 2026 e solicitou à Fifa autorização para enfrentar a Inglaterra nesta quarta-feira, 15, com seu segundo uniforme.

Assim, a seleção sul-americana irá utilizar a camisa de cor azul-escura, em vez da tradicional listrada em azul-celeste e branco.

Segundo o jornal espanhol As, o pedido foi feito a menos de 48 horas da partida e acabou sendo aceito pela entidade máxima do futebol. Como a Inglaterra é a mandante do confronto, a seleção europeia atuará com seu uniforme branco.

A superstição remete à Copa do Mundo de 1986, no México. Naquela edição, Argentina e Inglaterra se enfrentaram nas quartas de final em um duelo carregado de simbolismo, disputado apenas quatro anos após a Guerra das Malvinas, conflito armado que intensificou a rivalidade entre os dois países.

Vestindo justamente a camisa azul, a seleção argentina venceu por 2 a 1, em uma partida eternizada por Diego Maradona. O camisa 10 marcou os dois gols da equipe sul-americana e protagonizou dois dos lances mais famosos da história das Copas do Mundo.

Grande atuação de Diego Maradona

O primeiro gol anotado por Diego Maradona entrou para a história como "A Mão de Deus". No lance, o craque argentino tocou na bola com a mão, em uma dividida com o goleiro inglês e o toque desviou a bola para o fundo da rede, sem que a arbitragem percebesse a irregularidade.

Poucos minutos depois, o craque argentino protagonizou aquele que é considerado por muitos o gol mais bonito da história dos Mundiais. Recebendo a bola ainda no campo de defesa, Maradona driblou vários adversários antes de vencer o goleiro inglês e balançar as redes.

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