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Fase de grupos copa 2026

Dias antes de morrer, Maradona não reconhecia mais familiares, diz enfermeira

Maradona morreu no dia 25 de novembro de 2020, aos 60 anos, em decorrência de um edema agudo de pulmão associado a insuficiência cardíaca crônica

Maradona saúda fãs durante sorteio dos grupos da Copa de 2018, realizada na Rússia (Grigory Dukor/Reuters)

Maradona saúda fãs durante sorteio dos grupos da Copa de 2018, realizada na Rússia (Grigory Dukor/Reuters)

Luiz Anversa
Luiz Anversa

Repórter

Publicado em 30 de junho de 2026 às 18h47.

A enfermeira Cinthya Córdoba afirmou nesta terça-feira, em depoimento à Justiça argentina, que Diego Armando Maradona apresentou um episódio de confusão e agitação poucos dias antes de sua morte, em novembro de 2020. Segundo ela, o ex-jogador chegou a não reconhecer pessoas ao seu redor e dizia estar sendo perseguido.

Córdoba integrava a equipe de profissionais que acompanhavam Maradona durante o tratamento domiciliar realizado em uma residência nos arredores de Buenos Aires, entre os dias 11 e 25 de novembro, data em que o ídolo argentino morreu.

Em seu relato ao tribunal, a enfermeira descreveu um episódio ocorrido na madrugada de 14 de novembro. “Ele se exaltou do nada, não reconhecia ninguém e dizia que estava sendo perseguido”, afirmou. De acordo com a testemunha, o ex-jogador chegou a pedir que ela deixasse o local por acreditar que se tratava de uma ameaça.

A profissional também relatou dificuldades de comunicação com a equipe médica responsável. Segundo Córdoba, ao informar o episódio à psiquiatra Agustina Cosachov — uma das rés do processo — recebeu uma resposta considerada desdenhosa. Após o caso, afirmou que os enfermeiros foram orientados a não manter contato direto com os médicos responsáveis, sob risco de desligamento.

Ainda de acordo com o depoimento, as informações sobre o estado de saúde de Maradona deveriam ser repassadas exclusivamente à médica Nancy Forlini, responsável pela área de cuidados domiciliares da Swiss Medical. A decisão, segundo áudio exibido no julgamento, foi tomada em conjunto com Cosachov.

Agravamento do quadro clínico

A enfermeira também afirmou ter identificado inchaços nas pernas do ex-jogador nos dias 13 e 21 de novembro, indícios que, segundo a acusação, poderiam sinalizar agravamento do quadro clínico.

Maradona morreu no dia 25 de novembro de 2020, aos 60 anos, em decorrência de um edema agudo de pulmão associado a insuficiência cardíaca crônica, conforme apontou laudo da autópsia.

O julgamento também ouviu o médico Jorge Macia, que avaliou neurologicamente o ex-atleta em 12 de novembro. Ele declarou que, naquele momento, Maradona estava lúcido, sem sinais de déficit neurológico ou doença crônica.

Além de Cosachov e Forlini, são réus no processo o médico pessoal de Maradona, Leopoldo Luque, o psicólogo Carlos Díaz, o coordenador de enfermagem Mariano Perroni e o enfermeiro Ricardo Almirón. Todos respondem por homicídio simples com dolo eventual — quando se assume o risco de provocar a morte.

Há 40 anos, Maradona encantava o mundo com o 'Gol do Século'

O futebol relembrou na semana passada os 40 anos de um dos momentos mais icônicos de sua história: o chamado “Gol do Século”, marcado por Diego Armando Maradona contra a Inglaterra, nas quartas de final da Copa do Mundo do México de 1986.

Mais do que um lance genial, o gol simboliza a combinação entre contexto histórico, rivalidade política e a expressão máxima do talento de um jogador.

Muito além de um jogo

O confronto entre Argentina e Inglaterra em 1986 estava carregado de tensão. Apenas quatro anos antes, os dois países haviam travado a Guerra das Malvinas (Falklands), conflito que deixou centenas de mortos e profundas marcas políticas.

Nesse cenário, a partida no Estádio Azteca, na Cidade do México, assumiu um significado que ultrapassava o esporte. Para muitos argentinos, vencer os ingleses representava uma espécie de revanche simbólica.

O “Gol do Século”

Aos 10 minutos do segundo tempo, Maradona recebeu a bola ainda em seu próprio campo e iniciou uma jogada histórica. Em cerca de 10 a 11 segundos, percorreu aproximadamente 55 a 60 metros, driblando cinco jogadores ingleses — Beardsley, Reid, Butcher (duas vezes), Fenwick — antes de superar o goleiro Peter Shilton.

Com informações da EFE

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