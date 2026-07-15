Esporte

Fase de grupos copa 2026

Quantas Copas do Mundo a Inglaterra ganhou? Veja o histórico da seleção

Os ingleses encaram a Argentina na semifinal da Copa do Mundo de 2026 nesta quarta-feira, 15

Harry Kane: o único título de Copa do Mundo da Inglaterra aconteceu em 1966 (Yuri Cortez / AFP)

Harry Kane: o único título de Copa do Mundo da Inglaterra aconteceu em 1966 (Yuri Cortez / AFP)

Alan Favaron
Alan Favaron

Colaborador

Publicado em 15 de julho de 2026 às 09h01.

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A Inglaterra entra em campo nesta quarta-feira, 15, contra a Argentina por uma vaga na final da Copa do Mundo.

A seleção inglesa busca disputar sua segunda final de Copa do Mundo e conquistar o bicampeonato.

Copa do Mundo de 1966

A única conquista da Inglaterra em Copas do Mundo segue sendo a de 1966, quando derrotou a Alemanha Ocidental por 4 a 2, em Wembley, e levantou o troféu diante de sua torcida. Desde então, a seleção inglesa voltou a alcançar as semifinais apenas duas vezes, em 1990 e 2018, além de ter sido eliminada nas quartas de final em outras cinco edições. Apesar das boas campanhas, nunca mais conseguiu disputar uma decisão de Mundial.

A trajetória histórica de 1966 é, até hoje, a maior da seleção inglesa em Copas. Liderada por nomes como Bobby Charlton, Bobby Moore e Gordon Banks, a equipe protagonizou uma final emocionante contra a Alemanha Ocidental.

Os ingleses estiveram à frente do placar em duas oportunidades, mas viram os adversários buscarem o empate e levarem a decisão para a prorrogação. No tempo extra, Geoff Hurst marcou mais duas vezes e anotou um hat-trick, o primeiro da história em uma final de Copa do Mundo, garantindo o título para a Inglaterra.

Campanha na Copa do Mundo de 2026

A Inglaterra liderou seu grupo após vencer a Croácia por 4 a 2 e o Panamá por 2 a 0. O único tropeço foi contra Gana, em um empate por 0 a 0.

Já nos 16 avos de final, até saiu perdendo para a República Democrática do Congo, mas conseguiu a virada e venceu por 2 a 1. Depois, contra o México, mais um duelo apertado, mas os ingleses conseguiram a classificação ao triunfarem por 3 a 2.

Por fim, nas quartas de final, a Inglaterra enfrentou a Noruega e precisou da prorrogação para avançar. Os noruegueses abriram o placar, mas Jude Bellingham marcou os dois gols da virada inglesa. Ele empatou no tempo regulamentar e voltou a balançar as redes no tempo extra, garantindo a vitória por 2 a 1.

Ranking dos maiores campeões da Copa do Mundo

  • Brasil - 5
  • Alemanha - 4
  • Itália - 4
  • Argentina - 3
  • França - 2
  • Uruguai - 2
  • Inglaterra - 1
  • Espanha - 1
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