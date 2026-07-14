Quando será a final da Copa? veja data, horário e cenário com Espanha já classificada

A decisão da Copa do Mundo de 2026 está marcada para o próximo domingo, 19 de julho, às 16h, no horário de Brasília. A Espanha já assegurou presença na final e aguarda a definição de seu adversário, que sairá do duelo entre Argentina e Inglaterra. O confronto pelo título será realizado no MetLife Stadium, em Nova Jersey, na região metropolitana de Nova York.

A classificação espanhola foi confirmada nesta terça-feira após a vitória por 2 a 0 sobre a França, no Estádio de Dallas. Mikel Oyarzabal abriu o placar aos 22 minutos do primeiro tempo, em cobrança de pênalti sofrido por Lamine Yamal. Já Pedro Porro marcou o segundo gol da partida aos 13 minutos da etapa final.

O segundo finalista será conhecido nesta quarta-feira. Argentina e Inglaterra entram em campo às 16h, no horário de Brasília, no Estádio de Atlanta. Os argentinos tentam disputar a segunda final consecutiva e defender o título conquistado em 2022. Já a seleção inglesa busca retornar à decisão do Mundial pela primeira vez desde a campanha do título de 1966.

Localizada em East Rutherford, no estado de Nova Jersey, a arena que receberá a final é conhecida como MetLife Stadium. O estádio, que recebe os jogos de New York Giants e New York Jets, franquias da NFL, tem capacidade para 82.500 torcedores. O local também sediou a final da Copa América Centenário, em 2016.

A Espanha disputará a segunda final de Copa do Mundo de sua história. A primeira aconteceu em 2010, quando venceu a Holanda por 1 a 0, na prorrogação, e conquistou seu único título mundial.

A decisão de 2026 também contará com um show especial no intervalo, com apresentações de Madonna, Shakira e BTS.

Quando será a final da Copa do Mundo?

A Espanha venceu a França por 2x0 e se garantiu na final da Copa do Mundo. A segunda equipe finalista será decidida nesta quarta-feira, 15, no jogo entre Inglaterra e Argentina.

A final da Copa do Mundo está marcada para este domingo, 19, às 16h. Já a disputa pelo terceiro lugar ocorre no sábado, 18, às 18h.

Onde assistir à final da Copa do Mundo?

No Brasil, a transmissão da final será feita por TV Globo, SporTV, ge tv, SBT, N Sports e CazéTV.