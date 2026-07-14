'Não fizemos tudo o que podíamos', diz Mbappé após derrota da França para Espanha

Capitão da seleção francesa, Kylian Mbappé atribuiu à atuação da equipe a eliminação para a Espanha na semifinal da Copa do Mundo. Após a derrota por 2 a 0, resultado que classificou os espanhóis para a decisão e deixou a França na disputa pelo terceiro lugar, o atacante afirmou que o time não conseguiu executar o plano de jogo.

Mbappé deixou o gramado emocionado e só falou com a imprensa depois de permanecer por um período no vestiário. Na entrevista, afirmou que a seleção falhou tanto no aspecto técnico quanto no tático.

"Não jogamos o nosso jogo, nem tecnicamente nem taticamente. Quando você não faz o que deveria fazer em uma semifinal de Copa do Mundo, você não vence", afirmou. "É uma grande decepção, mas, sendo objetivos, não fizemos tudo o que podíamos para chegar à final."

Ao analisar a partida, o atacante destacou que a França teve dificuldades para controlar o meio de campo diante da equipe espanhola. Segundo ele, Fabián Ruiz e Rodri tiveram liberdade para organizar as jogadas, enquanto os franceses não conseguiram pressionar de forma eficiente.

"Desde o início, jogamos sempre com um três contra dois no meio de campo. Contra a Espanha isso é complicado. Faltou comunicação na pressão. Acho que deveríamos ter jogado no mano a mano, forçando-os a correr conosco", disse. "Mesmo quando recuperávamos a bola no campo de ataque, nossos primeiros toques não eram dignos de uma semifinal de Copa do Mundo."

Mbappé também elogiou a execução do plano de jogo da Espanha e reconheceu que o adversário conseguiu controlar o ritmo da partida.

"A Espanha manteve-se fiel ao seu plano de jogo. É uma equipe que gosta de controlar a posse de bola e ditar o ritmo. Nosso objetivo era pressioná-los no campo de ataque para impedir isso, mas não conseguimos. Cometemos muitos erros técnicos e não soubemos como atacá-los quando precisávamos. Cabia a nós mudar o equilíbrio do jogo e foi aí que falhamos."

Artilheiro da França no Mundial e empatado com Lionel Messi na liderança da artilharia da competição, com oito gols, o atacante também comentou o ambiente no vestiário após a eliminação. Segundo ele, o grupo está frustrado, mas precisará superar o resultado.

"Era um sonho chegar à final, dar ao nosso país essa oportunidade de continuar sonhando e fazer história. Não consigo expressar o quanto eu e a equipe estamos decepcionados. Mas teremos que nos reerguer, tirar férias e seguir em frente."

Na mensagem final, Mbappé afirmou que a seleção precisará aprender com a derrota para iniciar um novo ciclo.

"Porque o futebol não espera por ninguém, teremos que aprender e recomeçar para deixar esse fracasso para trás."

Quando será a final da Copa do Mundo?

A Espanha venceu a França por 2x0 e se garantiu na final da Copa do Mundo. A segunda equipe finalista será decidida nesta quarta-feira, 15, no jogo entre Inglaterra e Argentina.

A final da Copa do Mundo está marcada para este domingo, 19, às 16h. Já a disputa pelo terceiro lugar ocorre no sábado, 18, às 18h.