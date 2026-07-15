Quantas Copas do Mundo a Argentina ganhou? Veja o histórico da seleção

Lionel Messi: a Argentina é a atual campeã da Copa do Mundo (JUAN MABROMATA / AFP)
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Publicado em 15 de julho de 2026 às 07h29.
A Argentina entra em campo nesta quarta-feira, 15, contra a Inglaterra por uma vaga na final da Copa do Mundo.
A seleção sul-americana quer chegar à sua segunda decisão seguida de Mundial e tenta conquistar seu quarto título.
A seleção argentina soma três títulos de Copa do Mundo e só está atrás de Itália e Alemanha, que somam quatro conquistas, e do Brasil, que tem cinco troféus, entre as seleções que mais venceram o Mundial.
A primeira conquista da Argentina foi em 1978, em uma Copa do Mundo disputada dentro de casa. A competição ficou historicamente marcada pelo forte contexto político sob a ditadura militar que o país vivia e pela polêmica goleada argentina por 6 a 0 sobre o Peru, que eliminou o Brasil e garantiu a classificação da seleção da casa para a final. Assim, na decisão, a Argentina venceu a Holanda por 3 a 1 e ficou com a taça.
O segundo título veio em 1986, na Copa do Mundo do México. Liderada por Diego Maradona, a seleção argentina superou a Alemanha Ocidental por 3 a 2 na decisão. Na campanha, venceu a Inglaterra nas quartas de final, rival da semifinal em 2026.
O terceiro foi conquistado em 2022, com mais um craque argentino liderando a equipe: Lionel Messi. No torneio disputado no Catar, os argentinos venceram a França nos pênaltis, após empatar em 3 a 3.
Além dos três títulos conquistados, a Argentina também chegou à decisão em outras três oportunidades e ficou com o vice-campeonato.
A primeira foi em 1930, quando perdeu para o Uruguai por 4 a 2. Depois, em 1990, a Alemanha Ocidental levou a melhor e derrotou os argentinos por 1 a 0. Por fim, em 2014, na Copa do Mundo disputada no Brasil, a seleção argentina foi superada pela Alemanha por 1 a 0.