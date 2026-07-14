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Fase de grupos copa 2026

'Estamos um pouco cansados', diz Dibu Martínez antes de jogo contra Inglaterra

A Argentina vem encontrando dificuldades para avançar na Copa e, com o acúmulo de prorrogações, o elenco não escondeu o cansaço após a classificação contra a Suíça

Lionel Messi: a Argentina já disputou duas prorrogações nesta Copa do Mundo (Carl Recine/Getty Images/AFP)

Lionel Messi: a Argentina já disputou duas prorrogações nesta Copa do Mundo (Carl Recine/Getty Images/AFP)

Alan Favaron
Alan Favaron

Colaborador

Publicado em 14 de julho de 2026 às 07h08.

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A Argentina vai encarar a Inglaterra pela semifinal da Copa do Mundo de 2026. Os sul-americanos vêm enfrentando uma alta minutagem na fase de mata-mata do Mundial.

Após garantir a classificação na fase de grupos com 100% de aproveitamento e não enfrentar problemas para derrotar Áustria, Argélia e Jordânia, o desempenho argentino vem oscilando nos jogos eliminatórios, e a seleção sul-americana não vem tendo a mesma facilidade da primeira fase.

Contra Cabo Verde e Suíça, a Argentina precisou da prorrogação para confirmar sua classificação. Já contra o Egito, a vitória veio nos 90 minutos, mas exigiu uma virada histórica nos minutos finais da partida.

Após o triunfo contra os suíços, dois nomes importantes da seleção argentina falaram sobre o cansaço da equipe. Lionel Messi ressaltou a importância do descanso para conseguir enfrentar a Inglaterra, enquanto Dibu Martínez revelou que a equipe está cansada.

"Temos que tentar descansar porque viemos de um grande acúmulo, de muito desgaste. E o grupo obviamente sente. Temos que chegar em melhores condições para poder fazer o que viemos fazer: competir", comentou Messi.

"O descanso será um fator muito importante. Estamos um pouco cansados, o que é normal, com a viagem, os treinamentos, o calor. Sentimos um pouco as pernas, mas com o coração sempre se tira um pouco mais", disse Dibu Martínez.

Semifinal

Após eliminar a Suíça no último sábado, 11, a Argentina volta a campo nesta quarta-feira, 15, contra a Inglaterra, pela semifinal da Copa do Mundo. O duelo será às 16h (horário de Brasília), no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta.

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