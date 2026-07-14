Copa do Mundo impulsiona 'Wonderwall' ao 2º lugar do Spotify Global

'Wonderwall': hit do Oasis ganhou força nas arquibancadas, viralizou nas redes e alcançou uma das maiores posições de sua história no Spotify (Montagem/Exame)
Freelancer
Publicado em 14 de julho de 2026 às 08h26.
A Copa do Mundo de 2026 transformou um clássico dos anos 1990 em um dos maiores sucessos do streaming atual. "Wonderwall", do Oasis, alcançou o segundo lugar no ranking global do Spotify, impulsionada pela torcida da Inglaterra, que adotou a música como trilha sonora da campanha da seleção no torneio.
A relação entre a seleção inglesa e a música surgiu de forma espontânea. Após a vitória por 4 a 2 sobre a Croácia na fase de grupos, "Wonderwall" tocou nos alto-falantes do estádio e a torcida passou a cantar em coro. Os jogadores permaneceram em campo acompanhando a homenagem, criando uma cena que rapidamente viralizou nas redes sociais.
Segundo o jornalista Sam Lee, do The Athletic, a canção nunca fez parte da cultura da seleção inglesa. O momento ganhou força pelo contexto vivido pelos torcedores, que encontraram na música um elo afetivo com o país durante a campanha da Copa. O recente retorno do Oasis aos palcos também ajudou a reforçar o sentimento de nostalgia entre os ingleses.
O impacto foi imediato nas plataformas digitais. Depois de iniciar o torneio distante das primeiras posições, a faixa acumulou milhões de reproduções diárias e subiu continuamente até atingir a vice-liderança do Spotify Global (atrás apenas de "Dai Dai", de Shakira e Burna Boy, que é a música oficial da Copa do Mundo de 2026), registrando seu melhor desempenho desde o início da era do streaming.
Lançada em 1995 no álbum "(What's the Story) Morning Glory?", "Wonderwall" permaneceu por 11 semanas entre as dez músicas mais tocadas das paradas britânicas. A letra apresenta uma declaração de amor marcada pela esperança e faz referência a um "salvador" que, segundo Noel Gallagher, representa "um amigo imaginário que te salva de você mesmo".
A faixa recebeu nove certificações de platina no Reino Unido e conquistou duas indicações ao Grammy: Melhor Performance Vocal de Rock por Dupla ou Grupo e Melhor Canção de Rock, e já era a música mais popular da carreira do Oasis, com mais de 2,8 bilhões de reproduções acumuladas no Spotify.
A Copa, porém, apresentou o hit a uma nova geração de ouvintes e ampliou seu alcance para muito além do público tradicional da banda. Como resultado, "Wonderwall" também saltou da 32ª para a 11ª posição na parada oficial de singles do Reino Unido na última semana.
Harry Kane, atacante da seleção inglesa, descreveu o momento de cantar com a arquibancada como um dos mais marcantes de sua trajetória pela Inglaterra.
"A conexão emocional que tivemos com os torcedores... Nós sabemos o quanto isso significa para eles. Nós estamos conectados com eles, mas, naquele momento, cantando "Wonderwall" no estádio... Todo mundo sabia que era um momento muito especial", disse Harry Kane em entrevista após Inglaterra x Croácia.
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O sucesso da música durante a Copa recebeu o aval dos próprios integrantes do Oasis. Noel Gallagher afirmou ao The Sun que "'Wonderwall' pertence às pessoas" e elogiou a conexão criada entre jogadores e torcedores. Liam Gallagher também entrou na onda, publicando mensagens de apoio à seleção inglesa e comemorando o renascimento do clássico nas arquibancadas.
Cmon England cmon Wonderwall
— Liam Gallagher (@liamgallagher) July 11, 2026
A relação entre "Wonderwall" e o futebol vem de longa data. Em 2023, a música embalou a festa dos jogadores do Manchester City no vestiário após a conquista da Liga dos Campeões da UEFA na temporada 2022/23, time de Noel e Liam Gallagher.
Meses antes da final, Liam chegou a alimentar as expectativas dos fãs. Questionado nas redes sociais se o Oasis voltaria caso o Manchester City conquistasse a Champions League, respondeu de forma direta: "Estou pronto".
I’m ready to go
— Liam Gallagher (@liamgallagher) May 10, 2023
Finalmente, em 2024, a banda anunciou o fim de um hiato de 15 anos. Em 2025, o Oasis realizou uma turnê com 41 shows em 14 países. O Brasil fez parte do roteiro e recebeu duas apresentações em São Paulo no fim de novembro.
Wonderwall risuona anche nello spogliatoio del Manchester City 🎶🇹🇷 pic.twitter.com/QSIANjjwTo
— Il Calcio Inglese (@calcioinglese) June 11, 2023
Na próxima quarta-feira, 15, Inglaterra e Argentina disputam uma vaga na final da Copa do Mundo de 2026. O vencedor do confronto decidirá o título do torneio no domingo, 19.
Se a seleção inglesa confirmar a classificação, os torcedores terão mais uma oportunidade de transformar "Wonderwall" no grande coro das arquibancadas. A equipe também alcançará sua segunda final de Copa do Mundo. A primeira aconteceu em 1966, quando a Inglaterra conquistou, em casa, o único título mundial de sua história.