Sem clube, zagueiro da Inglaterra disputa semifinal da Copa 'desempregado'; entenda

John Stones vive uma situação incomum na reta final da Copa do Mundo de 2026. Titular da Inglaterra e um dos líderes da equipe de Thomas Tuchel, o zagueiro disputa a semifinal contra a Argentina sem estar vinculado a nenhum clube.

Contrato com o City chegou ao fim

O vínculo de Stones com o Manchester City terminou durante a disputa do Mundial, encerrando um ciclo de quase uma década no clube inglês.

A saída aconteceu após um período complicado para o defensor. Nas duas últimas temporadas da Premier League, ele conviveu com sucessivas lesões e perdeu espaço na equipe, iniciando apenas 11 partidas como titular no campeonato.

Antes mesmo do fim do contrato, Pep Guardiola já havia indicado que o histórico físico do jogador seria um fator importante na decisão sobre uma possível renovação.

Recuperado, zagueiro busca recomeço

Apesar das dificuldades recentes, Stones garantiu antes do início da Copa do Mundo que estava completamente recuperado e pronto para voltar a atuar com regularidade.

Segundo a imprensa inglesa, havia diferenças de avaliação entre o jogador e a comissão técnica do Manchester City sobre sua condição física, cenário que também contribuiu para a redução de minutos em campo.

Agora livre no mercado, o defensor já foi especulado em clubes como Everton, Juventus, Inter de Milão e Milan. No entanto, os relatos da imprensa europeia apontam que as equipes ainda analisam com cautela o histórico de lesões do inglês.

Foco está na seleção inglesa

Enquanto define o próximo passo da carreira, Stones mantém a atenção voltada exclusivamente para a Copa do Mundo.

Aos 32 anos, o defensor soma 93 partidas pela seleção inglesa e já afirmou que pretende ultrapassar a marca de 100 jogos com a camisa da Inglaterra.

Sua atuação nas quartas de final contra a Noruega também voltou a render elogios da imprensa britânica, que reacendeu o debate sobre o lugar de Stones entre os principais zagueiros ingleses da era recente, destacando sua importância tanto na seleção quanto na trajetória construída pelo Manchester City.

Antes de decidir onde jogará na próxima temporada, porém, o objetivo do camisa 5 é outro: ajudar a Inglaterra a superar a Argentina e voltar à final da Copa do Mundo pela primeira vez desde 1966.