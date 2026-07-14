Técnico da Espanha chega à final sem perder um jogo de Euro e Copa do Mundo

Luis de la Fuente disputará a final da Copa do Mundo de 2026 mantendo uma marca que atravessa suas duas principais campanhas à frente da seleção espanhola: o treinador ainda não perdeu partidas em Eurocopas ou Mundiais. A vitória sobre a França, na semifinal, ampliou para 14 jogos a sequência de invencibilidade nas competições.

A trajetória começou na Eurocopa de 2024, quando a Espanha conquistou o título com 100% de aproveitamento. A equipe venceu os sete confrontos que disputou, feito inédito na história do torneio. Durante a campanha, superou adversários como Croácia, Itália, Alemanha, França e Inglaterra.

No Mundial de 2026, a seleção repetiu a consistência. Sob o comando de De la Fuente, avançou à decisão após sete partidas: três pela fase de grupos e quatro pelo mata-mata, contra Áustria, Portugal, Bélgica e França. Antes da semifinal, o retrospecto somado entre Eurocopa e Copa do Mundo registrava 12 vitórias, um empate e nenhuma derrota.

A campanha também foi marcada por diferentes cenários de jogo. Em alguns confrontos, a Espanha controlou as ações do início ao fim. Em outros, precisou superar sistemas defensivos mais fechados e decidiu partidas nos minutos finais, como ocorreu diante de Portugal e Bélgica, com gols do atacante Mikel Merino, que começou os dois jogos no banco de reservas.

De la Fuente assumiu o comando da seleção principal após uma longa trajetória nas categorias de base da federação espanhola. O período de trabalho com parte do elenco antes da equipe principal contribuiu para a formação de um grupo que manteve a estrutura coletiva mesmo diante de mudanças na escalação ao longo das competições.

Agora, o treinador terá a oportunidade de concluir suas duas primeiras participações em grandes torneios de seleções com uma sequência invicta. Depois do título europeu conquistado em 2024, a Espanha chega à decisão da Copa do Mundo com a possibilidade de acrescentar o troféu mundial ao ciclo iniciado sob o comando de De la Fuente.