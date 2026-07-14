Esporte

Fase de grupos copa 2026

Quem é Marc Cucurella, o 'cabeludo' da Espanha que está fazendo sucesso na Copa

Nascido em Barcelona, Cucurella iniciou sua formação nas categorias de base do Espanyol e, posteriormente, do Barcelona, sua cidade natal

Marc Cucurella gesticula durante jogo da Espanha contra a França (Albert Pena/EFE)

Marc Cucurella gesticula durante jogo da Espanha contra a França (Albert Pena/EFE)

Luiz Anversa
Luiz Anversa

Repórter

Publicado em 14 de julho de 2026 às 18h23.

Última atualização em 14 de julho de 2026 às 18h27.

Marc Cucurella tem sido um dos jogadores mais influentes da Espanha na Copa do Mundo de 2026.

Ele também é um daqueles atletas que chamam atenção imediatamente. O motivo? Seu volumoso cabelo, algo bastante incomum entre os jogadores que disputam o torneio.

O visual caracteriza Cucurella há boa parte da vida. Embora já tenha defendido a seleção espanhola anteriormente e passado por grandes clubes do futebol europeu, o desempenho de destaque nesta Copa do Mundo fez com que seus cabelos ganhassem ainda mais notoriedade.

Não é surpresa que torcedores de todo o mundo estejam curiosos para saber mais sobre o lateral-esquerdo de cabelo marcante, agora confirmado na final da Copa do Mundo após a vitória da Espanha sobre a França.

Quem é Marc Cucurella?

Marc Cucurella é um lateral-esquerdo espanhol de 27 anos que defende a seleção da Espanha e recentemente se transferiu para o Real Madrid.

Antes disso, passou quatro temporadas atuando pelo Chelsea.

Nascido em Barcelona, Cucurella iniciou sua formação nas categorias de base do Espanyol e, posteriormente, do Barcelona, sua cidade natal.

Apesar de não ter chegado a atuar pela equipe principal do Barça, disputou 48 partidas pelo time B do clube. Depois, acumulou empréstimos para Eibar e Getafe.

Posteriormente, foi contratado em definitivo pelo Getafe, onde permaneceu por mais uma temporada antes de se transferir para o Brighton & Hove Albion, da Inglaterra. Após um ano no clube inglês, acertou sua ida para o Chelsea.

A origem do cabelo de Marc Cucurella

O famoso cabelo volumoso acompanha Cucurella desde a infância e acabou se tornando sua principal marca registrada.

Após a conquista da Eurocopa de 2024 pela Espanha, ele chegou até mesmo a tingir os cabelos de vermelho.

Seu cabelo também já protagonizou episódios curiosos dentro de campo.

Em 2022, o argentino Cristian Romero puxou os cabelos de Cucurella durante uma partida, mas não recebeu qualquer punição pela ação.

Já em 2024, Jack Stephens, do Southampton, agarrou os cabelos do espanhol com força e acabou expulso com cartão vermelho direto.

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