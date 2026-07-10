Shakira vai voltar a cantar nas Pirâmides do Egito após quase duas décadas

Um dos cenários mais impressionantes do planeta voltará a receber Shakira. A cantora colombiana confirmou uma apresentação nas Pirâmides de Gizé, no Egito, marcada para 28 de novembro, como parte da Las Mujeres Ya No Lloran World Tour. O espetáculo marca seu retorno ao país após quase 20 anos e promete reunir música, história e turismo em um único evento.

Retorno a um palco histórico

A última vez que Shakira se apresentou no Egito foi em 2007, quando levou sua turnê "Oral Fixation" ao platô de Gizé. Aquele show entrou para a história ao reunir mais de 100 mil pessoas, estabelecendo um dos maiores públicos já registrados para um show no país.

Agora, a artista retorna ao mesmo local em um momento de grande sucesso internacional. A apresentação integra a reta final da "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour", que percorreu diferentes países desde 2025.

Um dos cartões-postais mais famosos do mundo

As Pirâmides de Gizé fazem parte do patrimônio mundial da Unesco e figuram entre os destinos turísticos mais conhecidos do planeta. O complexo já recebeu poucos grandes espetáculos ao longo da história, o que torna cada apresentação um acontecimento de alcance global.

“Estou muito feliz por me apresentar no Egito, nas Pirâmides de Gizé. Amo todos vocês”, disse Shakira em um comunicado sobre o show.

O evento será organizado pela produtora Venture Lifestyle, responsável pela realização do espetáculo e que já realizou eventos parecidos no local com JLo, John Legend e Katy Perry. A expectativa é atrair fãs de diferentes países, impulsionando o turismo na região durante o período da apresentação.

Guerra fez o show ser adiado

Inicialmente, o show estava previsto para 7 de abril, mas o evento foi adiado para 28 de novembro após os organizadores se preocuparem com a instabilidade geopolítica no Oriente Médio, provocada pelo conflito envolvendo Estados Unidos, Israel e Irã.

Antes de desembarcar no Egito, Shakira será uma das atrações do primeiro show do intervalo da final da Copa do Mundo da Fifa. A apresentação acontece em 19 de julho, no MetLife Stadium, em Nova Jersey, e terá direção artística de Chris Martin, vocalista do Coldplay. O espetáculo também reunirá Madonna, Justin Bieber, BTS, Burna Boy e Gustavo Dudamel.

A artista também esteve entre os destaques da cerimônia de abertura da Copa do Mundo de 2026, realizada no Estádio Azteca, na Cidade do México, no dia 11 de junho. Ao lado de Burna Boy, ela apresentou "Dai Dai", a música oficial do torneio.

A renda da canção será destinada ao Fundo Global de Educação Cidadã da Fifa, que reservou US$ 500 mil para iniciativas educacionais voltadas a crianças afetadas pelos recentes terremotos na Venezuela.