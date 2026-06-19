Quem é Danilo, defensor que virou referência da Seleção Brasileira na Copa 2026

Danilo é um dos nomes mais experientes da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026. Aos 34 anos, o defensor chega ao Mundial como uma das referências do elenco comandado por Carlo Ancelotti e desempenha um papel importante dentro e fora de campo.

Com passagens por grandes clubes da Europa e capacidade de atuar em mais de uma posição, o atleta se tornou uma peça estratégica para a equipe.

Convocado para sua terceira Copa do Mundo, Danilo reúne características valorizadas em torneios longos: versatilidade, regularidade e liderança. Além de atuar como lateral-direito, também pode jogar como zagueiro, oferecendo diferentes alternativas táticas à comissão técnica.

Da base mineira ao destaque no Santos: quem é Danilo?

Natural de Bicas, em Minas Gerais, Danilo Luiz da Silva iniciou a carreira profissional no América Mineiro. O reconhecimento nacional veio durante sua passagem pelo Santos, clube pelo qual conquistou projeção no futebol brasileiro.

Foi na equipe paulista que o defensor chamou a atenção do mercado internacional. Em 2011, participou da campanha que terminou com a conquista da Copa Libertadores, título que abriu caminho para sua transferência ao futebol europeu.

Carreira nos grandes clubes da Europa

Após deixar o Brasil, Danilo construiu uma trajetória de destaque em algumas das principais ligas do mundo. O defensor atuou por Porto, Real Madrid, Manchester City e Juventus, acumulando títulos nacionais e participações em competições de elite, como a Liga dos Campeões da UEFA.

A passagem por diferentes países e estilos de jogo contribuiu para sua evolução técnica e tática, consolidando sua reputação como um dos defensores brasileiros mais respeitados de sua geração.

Em 2025, Danilo retornou ao Brasil para defender o Flamengo. No clube carioca, passou a atuar com frequência tanto na lateral quanto na zaga, função que ganhou importância ao longo dos últimos anos da carreira.

A capacidade de desempenhar diferentes papéis no sistema defensivo se tornou uma de suas principais características.

Como Danilo se tornou líder da Seleção Brasileira

A trajetória de Danilo na Seleção Brasileira começou em 2011. Desde então, o defensor participou de diferentes ciclos e esteve presente nas Copas do Mundo de 2018 e 2022.

Durante a preparação para o Mundial de 2026, assumiu a braçadeira de capitão em diversas partidas e se consolidou como uma das lideranças do grupo.

Além da bagagem adquirida no futebol europeu, é reconhecido pela capacidade de orientar os atletas mais jovens e contribuir para a organização da equipe em campo.

Qual é o papel de Danilo na Copa do Mundo de 2026?

Na Copa do Mundo de 2026, Danilo chega como uma das referências da defesa brasileira. Além da experiência acumulada em grandes competições internacionais, o jogador oferece equilíbrio tático e flexibilidade para a equipe.

A possibilidade de atuar como lateral-direito ou zagueiro permite diferentes ajustes durante as partidas, característica especialmente valorizada em torneios longos e de alta exigência.

Mais do que um veterano do elenco, o defensor representa uma das vozes de liderança da Seleção Brasileira e desempenha papel importante na busca pelo hexacampeonato.