Quem é David Jonsson? Conheça o novo Pantera Negra da Marvel

A Marvel Studios finalmente revelou quem carregará um dos maiores legados do Universo Cinematográfico Marvel. No último sábado, 25, durante o painel da Comic-Con de San Diego, David Jonsson foi anunciado como o novo Pantera Negra e protagonista de "Pantera Negra 3", filme que chega aos cinemas em dezembro de 2028.

Segundo a Variety, a escolha encerra meses de especulações e abre uma nova fase para Wakanda.

Quem é David Jonsson?

David Jonsson é um ator britânico de 32 anos que construiu uma trajetória em ascensão nos últimos anos. Ele ganhou destaque na série "Industry" (2020), da HBO, chamou atenção em "Rye Lane - Um Amor Inesperado" (2023) e ampliou sua projeção internacional ao estrelar "Alien: Romulus" (2024). Mais recentemente, também integrou o elenco da adaptação de "A Longa Marcha: Caminhe ou Morra" (2025), baseada na obra de Stephen King.

Além dos trabalhos no cinema e na televisão, Jonsson começou a carreira nos palcos de Londres. Seu desempenho lhe rendeu reconhecimento da crítica britânica e culminou na conquista do prêmio BAFTA Rising Star, destinado a artistas em ascensão.

Qual personagem ele vai interpretar?

Jonsson viverá T'Challa II, filho de T'Challa e Nakia. O personagem apareceu ainda criança na cena final de "Pantera Negra: Wakanda Para Sempre", quando foi apresentado ao público como herdeiro do antigo rei de Wakanda. Agora, ele retorna adulto e assume o manto do Pantera Negra.

A decisão mantém vivo o legado de Chadwick Boseman, morto em 2020 aos 43 anos, dentro da história do MCU sem alterar a trajetória do personagem original, que permanece como uma figura central para a franquia.

Ryan Coogler segue no comando

O terceiro filme terá novamente Ryan Coogler na direção. Responsável pelos dois primeiros longas da franquia, o cineasta retorna para conduzir a nova geração de Wakanda.

Também estão confirmados Letitia Wright como Shuri e Winston Duke como M'Baku. Durante a apresentação na Comic-Con, os dois receberam Jonsson no palco e demonstraram entusiasmo com a chegada do novo protagonista.

Quando estreia 'Pantera Negra 3'?

A Marvel confirmou que "Pantera Negra 3" estreia em 15 de dezembro de 2028. O lançamento faz parte da próxima fase do estúdio e foi um dos principais anúncios apresentados durante a Comic-Con de San Diego.

O que esperar do futuro de Wakanda?

Os detalhes da trama seguem em sigilo, mas a premissa já indica uma história centrada no amadurecimento de T'Challa II e na continuidade do legado construído pelos filmes anteriores, segundo a Variety. A expectativa também é ver como o personagem se relacionará com Shuri, M'Baku e o restante da família real de Wakanda.