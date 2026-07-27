Trump deve aguardar encontro com Netanyahu para assinar acordo com Irã, diz site

Mediadores envolvidos nas conversas entre EUA e Irã acreditam num avanço nos próximos dias capaz de reativar o memorando de entendimento assinado pelos dois países. As informações são do Times of Israel.

A conclusão, no entanto, depende de uma decisão final do presidente Donald Trump, que deve se posicionar somente após sua reunião com o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, marcada para terça-feira, 28.

Paquistão, Egito e Catar atuam como mediadores e discutem uma proposta que busca esclarecer um ponto de divergência entre as partes sobre o controle do Estreito de Ormuz. O Irã afirma que o memorando garante um determinado nível de controle sobre a passagem estratégica, enquanto os EUA contestam essa interpretação.

Proposta em análise

A proposta em análise tenta reduzir essa distância para que as negociações previstas no acordo possam avançar. O prazo de 60 dias estabelecido pelo memorando vence no mês que vem, o que dá urgência às tratativas.

Irã e Omã, países banhados pelo estreito, já sinalizaram apoio à proposta dos mediadores. Falta agora o aval de Trump.

Conflito entre EUA e Irã vive trégua frágil no Oriente Médio

A guerra entre Estados Unidos e Irã entrou em uma fase de relativa trégua após quase duas semanas de ataques recíprocos, mas o conflito continua longe de uma solução definitiva.

Embora os bombardeios tenham sido interrompidos nos últimos dias, as ameaças militares permanecem, o Estreito de Ormuz segue fechado e as negociações sobre o programa nuclear iraniano ainda enfrentam impasses.

A pausa nos confrontos abriu espaço para uma tentativa de retomada da diplomacia. O embaixador dos Estados Unidos na ONU, Mike Waltz, afirmou que o presidente Donald Trump decidiu dar "algum espaço" para as negociações com Teerã, mas ressaltou que Washington continua preparado para retomar ataques caso considere necessário.

Irã suspende ataques, mas mantém pressão no Estreito de Ormuz

O governo iraniano confirmou que interrompeu temporariamente suas ações militares após a suspensão dos bombardeios americanos. Segundo o porta-voz militar Mohammad Akraminia, a estratégia de Teerã continua baseada na resposta às ofensivas dos Estados Unidos.

Apesar da redução das hostilidades, o Irã mantém fechado o Estreito de Ormuz, uma das principais rotas marítimas para o transporte global de petróleo e gás natural.