Kylian Mbappé desabafa após derrota na Copa: ‘Dói e continuará doendo’

O atacante Kylian Mbappé quebrou o silêncio após o encerramento da Copa do Mundo de 2026 e publicou uma carta aberta aos torcedores franceses. Capitão da seleção, o camisa 10 agradeceu o apoio recebido durante toda a campanha, reconheceu a frustração pela ausência do título e afirmou que a dor pela eliminação ainda permanecerá por muito tempo.

"Não trouxemos um troféu coletivo. Dói e continuará doendo por algum tempo, não vou mentir sobre isso. Aceito com orgulho o título de artilheiro, mas teria sido muito melhor com a taça", escreveu

A França chegou às semifinais do Mundial, mas acabou derrotada pela Espanha. Na sequência, também foi superada pela Inglaterra na disputa pelo terceiro lugar, encerrando sua participação na 4ª colocação. Apesar da campanha frustrante, Mbappé terminou a competição como artilheiro da Copa, com 10 gols.

O jogador também afirmou que a seleção talvez devesse aos franceses um desfecho melhor, mas ressaltou que o grupo deixou tudo em campo durante a competição.

"Talvez devêssemos a vocês um final mais bonito. Mas nem sempre escolhemos o fim da história. Escolhemos o que colocamos nela, e demos tudo. Disso, temos orgulho", afirmou.

Agradecimento à torcida e companheiros

Outro ponto destacado por Mbappé foi o apoio incondicional da torcida. O capitão agradeceu tanto aos franceses que acompanharam os jogos durante a madrugada quanto aos que viajaram aos Estados Unidos para incentivar a equipe.

"Vocês nunca nos abandonaram, nem nos momentos mais duros, nem quando talvez merecêssemos menos. Escrevemos esta história com milhões de mãos, não apenas com 11 jogadores em campo”, disse

Na parte final da mensagem, Kylian Mbappé também fez questão de agradecer aos companheiros de seleção e à comissão técnica comandada por Didier Deschamps, que deixou o comando da equipe após a Copa do Mundo.

"Esta Copa do Mundo termina, mas a história continua. Haverá outros jogos, outras noites de verão ou de inverno em que estaremos reunidos diante desse mesmo jogo. Ainda não terminamos de jogar juntos", finalizou.