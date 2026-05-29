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Onde assistir ao sorteio das oitavas da Libertadores 2026?

Sorteio da Conmebol terá 16 classificados, com Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Mirassol e Palmeiras

Libertadores: veja quais times foram classificados para as oitavas de final (Luis ACOSTA / AFP /Getty Images)

Libertadores: veja quais times foram classificados para as oitavas de final (Luis ACOSTA / AFP /Getty Images)

Maria Eduarda Lameza
Maria Eduarda Lameza

Estagiária de jornalismo

Publicado em 29 de maio de 2026 às 12h04.

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A Conmebol Libertadores define nesta sexta-feira, 29, os confrontos das oitavas de final. O sorteio será realizado às 12h, no horário de Brasília, na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai.

A fase de grupos foi encerrada nesta quinta-feira, 28. Palmeiras, Cruzeiro, Cerro Porteño e Universidad Católica ficaram com as quatro últimas vagas.

Quem está nas oitavas da Libertadores?

Ao todo, 16 equipes avançaram para o mata-mata da Libertadores.

O Brasil terá seis representantes: Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Mirassol e Palmeiras.

Também seguem na competição clubes da Argentina, Colômbia, Chile, Equador e Paraguai.

A Argentina será representada por Estudiantes, Independiente Rivadavia, Platense e Rosario Central.

A Colômbia terá o Tolima. O Chile terá Coquimbo Unido e Universidad Católica. O Equador terá Independiente Del Valle e LDU. O Paraguai terá o Cerro Porteño.

Como será o sorteio das oitavas?

Os classificados foram divididos em dois potes.

O pote 1 reúne os primeiros colocados dos grupos.

O pote 2 tem os segundos colocados. As equipes de um pote enfrentam as do outro. Não há restrições por país ou por grupo.

Os times do pote 1 decidem os confrontos em casa. Além das oitavas de final, o sorteio vai definir todo o chaveamento até a decisão.

Potes da Libertadores

Pote 1

  • Flamengo
  • Coquimbo Unido
  • Independiente Rivadavia
  • Universidad Católica
  • Corinthians
  • Cerro Porteño
  • LDU
  • Independiente Del Valle

Pote 2

  • Estudiantes
  • Tolima
  • Fluminense
  • Cruzeiro
  • Platense
  • Palmeiras
  • Mirassol
  • Rosario Central

Calendário da Libertadores

  • As oitavas de final serão disputadas de 11 a 20 de agosto.
  • As quartas de final estão marcadas de 8 a 17 de setembro.
  • As semifinais serão disputadas de 14 a 22 de outubro.
  • A final será em 28 de novembro, em Montevidéu, no Uruguai.

Premiação da Libertadores

Na fase de grupos, cada clube recebeu US$ 1 milhão, valor equivalente a R$ 5,15 milhões. Cada vitória na fase de grupos valeu US$ 340 mil, ou R$ 1,75 milhão.

A presença nas oitavas de final rende US$ 1,25 milhão, equivalente a R$ 6,44 milhões. Nas quartas de final, a premiação será de US$ 1,7 milhão, ou R$ 9 milhões.

Na semifinal, o valor será de US$ 2,3 milhões, equivalente a R$ 11,85 milhões.

O vice-campeão receberá US$ 7 milhões, ou R$ 36 milhões. O campeão da Libertadores receberá US$ 25 milhões, valor equivalente a R$ 129 milhões.

Que horas assistir ao sorteio da Libertadores?

O sorteio das oitavas de final da Libertadores será realizado nesta sexta-feira, 29, às 12h, no horário de Brasília.

Onde assistir ao sorteio da Libertadores?

A transmissão ao vivo será feita pela getv (youtube), pela ESPN (TV aberta) e plano premium Disney+ (streaming).

Acompanhe tudo sobre:Copa Libertadores da América

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