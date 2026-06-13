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Fase de grupos copa 2026

Neymar: da promessa santista ao líder do Brasil em mais uma Copa do Mundo

Maior artilheiro da história da Seleção busca encerrar sua trajetória em Mundiais com um título inédito

Neymar: jogador é um dos principais nomes da seleção brasileira (Alexandre Schneider/Getty Images)

Neymar: jogador é um dos principais nomes da seleção brasileira (Alexandre Schneider/Getty Images)

Gabriella Brizotti
Gabriella Brizotti

Colaboradora

Publicado em 13 de junho de 2026 às 07h02.

Poucos jogadores chegam à Copa do Mundo de 2026 cercados por tanta expectativa quanto Neymar. Aos 34 anos, o atacante disputa provavelmente seu último Mundial e segue como uma das principais referências técnicas da Seleção Brasileira.

Revelado pelo Santos, Neymar rapidamente chamou a atenção do futebol mundial. Em 2013, se transferiu para o Barcelona, onde formou, ao lado de Lionel Messi e Luis Suárez, um dos ataques mais marcantes da história recente do esporte. Pelo clube espanhol, conquistou a Liga dos Campeões, o Mundial de Clubes e diversos títulos nacionais.

Em 2017, protagonizou a transferência mais cara da história ao trocar o Barcelona pelo Paris Saint-Germain. Na França, acumulou títulos e números expressivos, mas também enfrentou lesões que marcaram parte de sua trajetória.

Após passagens pelo futebol europeu e uma breve experiência no Oriente Médio, Neymar retornou ao Santos, clube que o revelou, buscando recuperar ritmo e protagonismo antes da Copa do Mundo.

Números pela Seleção

Neymar é o maior artilheiro da história da Seleção Brasileira em jogos oficiais, superando a marca de Pelé. Desde sua estreia em 2010, participou de diversas competições importantes, incluindo Copas do Mundo, Copas América e Jogos Olímpicos.

Seu principal título com a camisa do Brasil foi a medalha de ouro conquistada nos Jogos Olímpicos Rio 2016, além da conquista da Copa das Confederações Fifa 2013.

Como joga?

Mesmo com o passar dos anos, Neymar continua sendo um jogador capaz de decidir partidas. Atuando como meia-atacante ou atacante, destaca-se pela criatividade, visão de jogo, capacidade de drible e qualidade na finalização.

Além dos gols, exerce papel importante na construção das jogadas, funcionando muitas vezes como o principal organizador ofensivo da equipe.

O que esperar na Copa?

A Copa de 2026 representa uma oportunidade para Neymar buscar o título que falta em sua carreira. Após participar dos Mundiais de 2014, 2018 e 2022, o camisa 10 chega mais experiente e com a missão de liderar uma geração que sonha em recolocar o Brasil no topo do futebol mundial.

Se estiver fisicamente bem, Neymar continua sendo uma das principais armas da Seleção de Carlo Ancelotti para a disputa do torneio.

Acompanhe tudo sobre:Seleção Brasileira de FutebolNeymarCopa do Mundo

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