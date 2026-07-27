Falha de Carlos Miguel custa caro ao Palmeiras no Brasileiro

O Palmeiras perdeu por 2 a 1 para o Atlético-MG no domingo, 26, no Nubank Parque, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Além do tropeço diante da torcida, um lance acabou marcando a partida: a falha do goleiro Carlos Miguel no primeiro gol da equipe mineira, que teve impacto direto na briga pela liderança da competição.

O erro aconteceu aos oito minutos do segundo tempo. Após chute de Cassierra, Carlos Miguel fez a defesa, mas deixou a bola escapar das mãos. Ele perdeu a bola de vista e Victor Hugo aproveitou o rebote para abrir o placar para o Galo.

O lance foi decisivo para o resultado e também para a disputa na parte de cima da tabela. Isso porque, na mesma rodada, o Flamengo apenas empatou com o São Paulo, no Maracanã. Caso o Verdão tivesse vencido o Atlético-MG, abriria nove pontos de vantagem sobre o rival carioca, ainda que com um jogo a mais.

Com a derrota, porém, a diferença caiu para seis pontos. O Palmeiras segue na liderança do Campeonato Brasileiro, com 44 pontos, mas viu o Flamengo, segundo colocado, diminuir a distância.

Apesar da falha, Carlos Miguel vinha sendo um dos principais nomes da campanha palmeirense no Brasileirão. O goleiro teve papel importante para que o Verdão construísse a melhor defesa da competição.

Mesmo após sofrer dois gols diante do Atlético-MG, o Palmeiras continua com a defesa menos vazada do Campeonato Brasileiro, tendo sido superado apenas 16 vezes em 20 rodadas.

Além disso, durante a temporada, o goleiro vinha sendo elogiado por atuações decisivas, como na vitória do Verdão sobre o Bragantino, na 13ª rodada, onde Carlos Miguel teve grande atuação e ajudou o Verdão a conquistar os 3 pontos.

Abel Ferreira sai em defesa do goleiro

Após a partida, o técnico Abel Ferreira minimizou a falha e fez questão de defender Carlos Miguel, destacando que erros fazem parte da carreira de qualquer jogador.

"Nosso goleiro tem todas as condições para ser um dos melhores goleiros brasileiros, faz parte. Não há ninguém que não erre, ele foi o primeiro que assumiu, mas já ajudou muito. Quando erra, tem que assumir a responsabilidade de perceber que este tipo de gol não podemos sofrer", afirmou o treinador.