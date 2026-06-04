Nova geração em campo: os jogadores mais novos da Copa do Mundo 2026

A Copa do Mundo de 2026 reunirá alguns dos principais talentos do futebol mundial, mas também servirá de vitrine para uma nova geração de jogadores que chegam ao torneio ainda muito jovens. Em meio a estrelas consolidadas, diversos atletas nascidos a partir de 2006 conquistaram espaço em suas seleções.

Entre os destaques da Copa de 2026 está o espanhol Lamine Yamal. Aos 18 anos, o atacante chega ao torneio como uma das principais estrelas da seleção espanhola após se consolidar entre os melhores jogadores do mundo.

Outro nome que chama atenção é o turco Arda Güler. O meia do Real Madrid ganhou espaço na equipe nacional e é visto como um dos jogadores mais promissores de sua geração. Já a França aposta em Désiré Doué, destaque do futebol europeu e peça importante no processo de renovação da seleção.

Os jogadores mais jovens da Copa do Mundo de 2026