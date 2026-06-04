Esporte

Nova geração em campo: os jogadores mais novos da Copa do Mundo 2026

De Lamine Yamal a Endrick, veja os atletas que chegam ao Mundial antes dos 21 anos

Endrick: com 19 anos, o jogador é uma das promessas do futebol brasileiro (Richard Callis/Sports Press Photo/Getty Images)

Endrick: com 19 anos, o jogador é uma das promessas do futebol brasileiro (Richard Callis/Sports Press Photo/Getty Images)

Gabriella Brizotti
Gabriella Brizotti

Colaboradora

Publicado em 4 de junho de 2026 às 07h04.

A Copa do Mundo de 2026 reunirá alguns dos principais talentos do futebol mundial, mas também servirá de vitrine para uma nova geração de jogadores que chegam ao torneio ainda muito jovens. Em meio a estrelas consolidadas, diversos atletas nascidos a partir de 2006 conquistaram espaço em suas seleções.

Entre os destaques da Copa de 2026 está o espanhol Lamine Yamal. Aos 18 anos, o atacante chega ao torneio como uma das principais estrelas da seleção espanhola após se consolidar entre os melhores jogadores do mundo.

Outro nome que chama atenção é o turco Arda Güler. O meia do Real Madrid ganhou espaço na equipe nacional e é visto como um dos jogadores mais promissores de sua geração. Já a França aposta em Désiré Doué, destaque do futebol europeu e peça importante no processo de renovação da seleção.

Os jogadores mais jovens da Copa do Mundo de 2026

  • Gilberto Mora (México) - 17 anos
  • Lamine Yamal (Espanha) – 18 anos
  • Pau Cubarsí (Espanha) – 19 anos
  • Endrick (Brasil) – 19 anos
  • Yan Diomande (Costa do Marfim) - 19 anos
  • Warren Zaïre-Emery (França) – 20 anos
  • Désiré Doué (França) – 21 anos
  • Kenan Yildiz (Turquia) – 21 anos
  • Arda Güler (Turquia) – 21 anos
  • João Neves (Portugal) - 21 anos
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