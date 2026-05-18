Neymar integra seleta lista de brasileiros convocados para quatro Copas do Mundo; veja quem são

A convocação de Neymar para a Copa do Mundo de 2026 encerrou as dúvidas sobre a presença do atacante no torneio e colocou o jogador em uma lista restrita de brasileiros com quatro participações em Mundiais.

Mesmo sem ter sido chamado nas primeiras listas de Carlo Ancelotti à frente da seleção brasileira, o camisa 10 do Santos voltou a ser incluído no grupo da Amarelinha para a disputa do torneio. Com isso, Neymar iguala a marca de outros oito jogadores brasileiros que participaram de quatro edições da Copa do Mundo: Pelé, Castilho, Nilton Santos, Djalma Santos, Emerson Leão, Cafu, Ronaldo Fenômeno e Thiago Silva.

Pelé

Pelé: jogador brasileiro segue como o mais novo a vencer uma Copa do Mundo (Don Morley/Allsport/Getty Images/Hulton Archive)

Pelé participou das Copas de 1958, 1962, 1966 e 1970. O atacante estreou em Mundiais aos 17 anos e marcou dois gols na final contra a Suécia, em 1958. Em 1970, fez um dos gols da vitória por 4 a 1 sobre a Itália, resultado que garantiu o tricampeonato mundial ao Brasil.

Djalma Santos

Djalma Santos esteve nas Copas de 1954, 1958, 1962 e 1966. O lateral-direito, identificado com o Palmeiras, conquistou dois títulos mundiais com a seleção brasileira e encerrou a carreira sem expulsões.

Castilho, Nilton Santos e Emerson Leão também integraram a lista de atletas brasileiros convocados para quatro Copas do Mundo.

Castillo

Castilho esteve nos Mundiais de 1950, 1954, 1958 e 1962. O goleiro atuou como titular apenas na edição de 1954. Já Nilton Santos participou das Copas de 1950, 1954, 1958 e 1962 e conquistou dois títulos mundiais pela seleção.

Emerson Leão

Emerson Leão foi convocado para os torneios de 1970, 1974, 1978 e 1986. O goleiro integrou o elenco campeão mundial em 1970 como reserva de Félix Miélli e assumiu a titularidade nas duas edições seguintes.

Cafu

Cafu disputou as Copas de 1994, 1998, 2002 e 2006. O ex-lateral é o único jogador da história a participar de três finais consecutivas de Mundial, entre 1994 e 2002.

Ronaldo Fenômeno

Ronaldo Nazário, também conhecido como "Ronaldo Fenômeno" (Mattia Pistoia - Inter / Colaborador/Getty Images)

Ronaldo Fenômeno esteve nas edições de 1994, 1998, 2002 e 2006. O atacante participou das campanhas dos títulos do tetra e do pentacampeonato e encerrou a trajetória em Copas com 15 gols marcados.

Thiago Silva

Thiago Silva, do Brasil, durante a partida das quartas de final da Copa do Mundo FIFA Catar 2022 ( Matthew Ashton - AMA/Getty Images)

Thiago Silva integrou os grupos da seleção nas Copas de 2010, 2014, 2018 e 2022. O zagueiro alcançou a marca de 107 partidas pela equipe nacional em amistoso contra o Japão, em 2022, igualando o número registrado por Lúcio.

Veja a lista final de Ancelotti para a Copa do Mundo 2026

Goleiros

Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbahçe) e Weverton (Grêmio);

Defensores

Danilo (Flamengo), Wesley (Roma), Alex Sandro (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Marquinhos (PSG), Gabriel Magalhães (Arsenal), Bremer (Juventus), Ibañez (Al-Ahli), Leo Pereira (Flamengo);

Meio-campistas

Casemiro (Manchester United), Bruno Guimarães (Newcastle), Fabinho (Al-Ittihad), Lucas Paquetá (Flamengo), Danilo Santos (Botafogo);

Atacantes

Vini Jr. (Real Madrid), Raphinha (Barcelona), Gabriel Martinelli (Arsenal), Luiz Henrique (Zenit), Igor Thiago (Brentford), Endrick (Real Madrid), Matheus Cunha (Manchester United), Rayan (Bournemouth) e Neymar (Santos)