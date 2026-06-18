Conheça o atacante de R$ 474 milhões eleito melhor jogador pela Fifa na vitória de Gana

Gana estreou com vitória sobre o Panamá na Copa do Mundo de 2026. Em um jogo equilibrado, os ganeses venceram por 1 a 0, com o gol da vitória saindo nos minutos finais.

Um dos destaques da partida foi o atacante Antoine Semenyo, que foi eleito o melhor em campo pela Fifa. Aos 27 anos, o jogador vive o melhor momento de sua carreira e recentemente foi contratado pelo Manchester City por cifras astronômicas.

Em janeiro deste ano, o clube inglês pagou cerca de 65 milhões de libras, o equivalente a R$ 474,6 milhões na cotação da época. Ele vinha se destacando pelo Bournemouth, da Inglaterra, e atraía o interesse de outros grandes clubes do país.

Nascido no país europeu, Semenyo optou por defender a seleção de Gana, e sua primeira convocação aconteceu em 2022, estreando em junho, na vitória por 3 a 0 sobre Madagascar.

Além disso, esteve no elenco que disputou a Copa do Mundo de 2022, mas vivia um outro momento em sua carreira e era opção no banco. Naquele Mundial, realizou dois jogos, contra Portugal e Uruguai, entrando na segunda etapa nas duas oportunidades.

Clubes

Aos 27 anos, Antoine Semenyo vive o melhor momento nos gramados, mas precisou persistir para chegar ao status atual. Reprovado em diversos testes ainda jovem, ele só ganhou uma oportunidade no Bristol City, onde iniciou a carreira profissional.

Entre 2018 e 2021, jogou por empréstimo no Bath City, no Newport County e no Sunderland. Até que, em 2023, após se destacar pelo Bristol, foi contratado pelo Bournemouth.

Aos poucos, ganhou espaço na nova equipe e se tornou um dos principais jogadores. Tanto que despertou o interesse do Manchester City após um bom começo no Campeonato Inglês na última temporada, sendo responsável por uma transferência que movimentou grandes cifras.

Entre Bournemouth e City, na última temporada, Semenyo somou 48 jogos, 21 gols e seis assistências. Além disso, terminou em 3º no ranking de artilheiros da Premier League, com 17 gols, atrás apenas de Haaland e Igor Thiago, que marcaram 27 e 22, respectivamente.