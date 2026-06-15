Quem correu mais pelo Brasil na estreia da Copa do Mundo?

Vini Jr, autor do gol de empate da Seleção Brasileira no empate por 1 a 1 com o Marrocos, foi o jogador de linha do Brasil que atingiu a maior velocidade máxima na partida. Segundo relatório elaborado pela Fifa, citado pelo Globo Esporte, o atacante chegou a 34,1 km/h.
Na outra ponta do ranking apareceu Casemiro. O volante registrou velocidade máxima de 26,5 km/h, a menor entre os jogadores de linha utilizados pela Seleção na estreia da Copa do Mundo de 2026.
Entre os atletas marroquinos, apenas o lateral-esquerdo Salah-Eddine, que entrou aos 33 minutos do segundo tempo, apresentou marca inferior à de Casemiro. O jogador atingiu 24,8 km/h em um de seus sprints.
Ranking de velocidade máxima do Brasil
Vini Jr: 34,1 km/h
Marquinhos: 33,3 km/h
Igor Thiago: 33,2 km/h
Raphinha: 33,1 km/h
Danilo: 32,7 km/h
Gabriel Magalhães: 31 km/h
Douglas Santos: 30,9 km/h
Matheus Cunha: 29,8 km/h
Lucas Paquetá: 29,5 km/h
Ibañez: 29,4 km/h
Luiz Henrique: 29 km/h
Fabinho: 28,1 km/h
Bruno Guimarães: 28 km/h
Danilo Santos: 27,4 km/h
Casemiro: 26,5 km/h
Raphinha lidera em volume de sprints
Ao considerar o número de sprints (arrancadas acima de 20 km/h), o destaque foi Raphinha, com 80 acelerações registradas durante a partida.
Vini Jr apareceu na segunda posição, com 60 sprints. Os menores números foram registrados por Danilo Santos, que entrou aos 34 minutos do segundo tempo e fez nove arrancadas, e por Casemiro, com 11.
Ranking de sprints do Brasil
Raphinha: 80
Vini Jr: 60
Douglas Santos: 51
Igor Thiago: 43
Lucas Paquetá: 38
Bruno Guimarães: 32
Danilo: 30
Gabriel Magalhães: 30
Ibañez: 30
Luiz Henrique: 26
Marquinhos: 26
Fabinho: 22
Matheus Cunha: 21
Casemiro: 11
Danilo Santos: 9
Quem mais correu na partida?
O relatório da Fifa também mediu a distância percorrida pelos jogadores brasileiros. Raphinha liderou o ranking, com 11,6 quilômetros percorridos.
Na sequência aparecem Douglas Santos, com 10,5 quilômetros, e Gabriel Magalhães e Vini Jr, ambos com 10,1 quilômetros.