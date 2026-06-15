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Fase de grupos copa 2026

Quem correu mais pelo Brasil na estreia da Copa do Mundo?

Atacante atingiu 34,1 km/h na estreia do Brasil contra o Marrocos; volante registrou a menor velocidade máxima entre os jogadores de linha

Casemiro: jogador foi um dos mais lentos, segundo a Fifa ( Mauro PIMENTEL / AFP/AFP)

Casemiro: jogador foi um dos mais lentos, segundo a Fifa ( Mauro PIMENTEL / AFP/AFP)

Tamires Vitorio
Tamires Vitorio

Repórter

Publicado em 15 de junho de 2026 às 17h02.

Vini Jr, autor do gol de empate da Seleção Brasileira no empate por 1 a 1 com o Marrocos, foi o jogador de linha do Brasil que atingiu a maior velocidade máxima na partida. Segundo relatório elaborado pela Fifa, citado pelo Globo Esporte, o atacante chegou a 34,1 km/h.

Na outra ponta do ranking apareceu Casemiro. O volante registrou velocidade máxima de 26,5 km/h, a menor entre os jogadores de linha utilizados pela Seleção na estreia da Copa do Mundo de 2026.

Entre os atletas marroquinos, apenas o lateral-esquerdo Salah-Eddine, que entrou aos 33 minutos do segundo tempo, apresentou marca inferior à de Casemiro. O jogador atingiu 24,8 km/h em um de seus sprints.

Ranking de velocidade máxima do Brasil

  1. Vini Jr: 34,1 km/h
  2. Marquinhos: 33,3 km/h
  3. Igor Thiago: 33,2 km/h
  4. Raphinha: 33,1 km/h
  5. Danilo: 32,7 km/h
  6. Gabriel Magalhães: 31 km/h
  7. Douglas Santos: 30,9 km/h
  8. Matheus Cunha: 29,8 km/h
  9. Lucas Paquetá: 29,5 km/h
  10. Ibañez: 29,4 km/h
  11. Luiz Henrique: 29 km/h
  12. Fabinho: 28,1 km/h
  13. Bruno Guimarães: 28 km/h
  14. Danilo Santos: 27,4 km/h
  15. Casemiro: 26,5 km/h

Raphinha lidera em volume de sprints

Ao considerar o número de sprints (arrancadas acima de 20 km/h), o destaque foi Raphinha, com 80 acelerações registradas durante a partida.

Vini Jr apareceu na segunda posição, com 60 sprints. Os menores números foram registrados por Danilo Santos, que entrou aos 34 minutos do segundo tempo e fez nove arrancadas, e por Casemiro, com 11.

Ranking de sprints do Brasil

  1. Raphinha: 80
  2. Vini Jr: 60
  3. Douglas Santos: 51
  4. Igor Thiago: 43
  5. Lucas Paquetá: 38
  6. Bruno Guimarães: 32
  7. Danilo: 30
  8. Gabriel Magalhães: 30
  9. Ibañez: 30
  10. Luiz Henrique: 26
  11. Marquinhos: 26
  12. Fabinho: 22
  13. Matheus Cunha: 21
  14. Casemiro: 11
  15. Danilo Santos: 9

Quem mais correu na partida?

O relatório da Fifa também mediu a distância percorrida pelos jogadores brasileiros. Raphinha liderou o ranking, com 11,6 quilômetros percorridos.

Na sequência aparecem Douglas Santos, com 10,5 quilômetros, e Gabriel Magalhães e Vini Jr, ambos com 10,1 quilômetros.

Distância percorrida pelos jogadores do Brasil

  1. Raphinha: 11,6 km
  2. Douglas Santos: 10,5 km
  3. Gabriel Magalhães: 10,1 km
  4. Vini Jr: 10,1 km
  5. Bruno Guimarães: 9,8 km
  6. Marquinhos: 9,7 km
  7. Igor Thiago: 7,4 km
  8. Lucas Paquetá: 7 km
  9. Fabinho: 5,7 km
  10. Casemiro: 5,3 km
  11. Alisson: 5,2 km
  12. Danilo: 5,1 km
  13. Ibañez: 5 km
  14. Matheus Cunha: 4 km
  15. Luiz Henrique: 3,8 km
  16. Danilo Santos: 2,5 km
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