As seleções com menos chances de ganhar a Copa do Mundo 2026

A disputa da Copa do Mundo de 2026 já começou a redesenhar o mapa dos favoritos. Mas, enquanto algumas seleções ganharam força após a primeira rodada da fase de grupos, outras aparecem praticamente fora da corrida pelo título nas projeções estatísticas.

Segundo atualização do modelo desenvolvido por mestrandos da Escola de Matemática Aplicada da Fundação Getulio Vargas (FGV EMAp), quatro equipes não apresentam probabilidade estatística suficiente para registrar sequer 0,01% de chance de conquistar a Copa: Catar, Iraque, Curaçao e Haiti.

Logo acima delas aparecem seleções que, embora ainda mantenham chances matemáticas, têm probabilidades consideradas residuais — bem diferente do panorama no topo do ranking, onde estão as seleções favoritas ao título e as possíveis zebras da competição.

As seleções com menos chances de conquistar a Copa

De acordo com o modelo da FGV EMAp, as dez seleções menos cotadas para levantar a taça são:

Cabo Verde — 0,02% Nova Zelândia — 0,02% África do Sul — 0,01% Jordânia — 0,01% Panamá — 0,01% Catar — 0,00% Iraque — 0,00% Curaçao — 0,00%

Tunísia — 0,00% Haiti — 0,00%

As probabilidades indicam que essas seleções precisariam superar uma sequência de resultados considerados altamente improváveis para avançar até a conquista do torneio.

Nem sempre os menores favoritos são os piores desempenhos

O ranking mede a probabilidade de título, não necessariamente o desempenho já apresentado na competição.

Um exemplo é Cabo Verde, que empatou com a Espanha na primeira rodada, em um dos resultados mais surpreendentes da estreia do torneio. Apesar do resultado, a seleção mantém apenas 0,02% de chance de conquistar a Copa segundo o modelo, já que a projeção leva em conta o histórico recente das equipes, a força dos adversários e as simulações do restante do torneio.

O mesmo ocorre com seleções como Jordânia, Panamá e África do Sul, que ainda seguem vivas na competição, mas aparecem com chances muito reduzidas de chegar à final e conquistar o título — diferente do caminho que o modelo projeta, por exemplo, para o Brasil na fase de grupos.

Como a FGV calcula as probabilidades

O modelo foi desenvolvido por mestrandos da FGV EMAp para projetar os resultados da Copa do Mundo de 2026.

A base de dados reúne 2.997 partidas disputadas por 187 seleções da FIFA nos últimos quatro anos. Jogos mais recentes recebem peso maior, enquanto confrontos mais antigos têm relevância reduzida.

Partidas de eliminatórias e torneios continentais também valem mais do que amistosos, por refletirem melhor o nível competitivo das equipes.

Com essas informações, o sistema simula toda a Copa, desde a fase de grupos — disputada no novo formato de 48 seleções — até a decisão, calculando as probabilidades de classificação e de conquista do título para cada seleção.

As projeções serão atualizadas ao longo da competição, o que pode alterar o ranking conforme novos resultados forem incorporados ao modelo.