Esporte

Fase de grupos copa 2026

Brasil x Haiti: veja a escalação confirmada da Seleção na Copa do Mundo

Sem Endrick, Carlo Ancelotti aposta em Raphinha, Vini Jr. e Matheus Cunha no ataque brasileiro para o duelo desta sexta-feira pela Copa do Mundo

Matheus Cunha: camisa 9 será o centroavante titular da Seleção Brasileira no confronto contra o Haiti pela segunda rodada da Copa do Mundo de 2026 (Mauro Pimentel /AFP)

Matheus Cunha: camisa 9 será o centroavante titular da Seleção Brasileira no confronto contra o Haiti pela segunda rodada da Copa do Mundo de 2026 (Mauro Pimentel /AFP)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 19 de junho de 2026 às 20h31.

Depois de estrear com empate por 1 a 1 diante do Marrocos, a Seleção Brasileira entra em campo nesta sexta-feira, 19, às 21h30 (horário de Brasília), para enfrentar o Haiti, pela segunda rodada da Copa do Mundo de 2026.

O técnico Carlo Ancelotti confirmou a equipe titular com mudanças em relação ao time que iniciou a campanha no Mundial.

Brasil confirma trio de meio-campo

O meio-campo brasileiro será formado por Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá. Já o ataque terá Raphinha, Matheus Cunha e Vinicius Júnior.

Raphinha tenta encerrar o jejum de gols pela Seleção Brasileira, enquanto Vini Jr. chega ao confronto após ser um dos destaques da equipe no empate contra o Marrocos.

Neymar segue fora de combate. Em recuperação física, o atacante não foi relacionado para a partida e permaneceu em Nova Jersey realizando trabalhos específicos com o departamento médico.

Escalação confirmada do Brasil contra o Haiti

Brasil: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Raphinha, Matheus Cunha e Vinicius Júnior.

 

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