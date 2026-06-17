Antes da Copa do Mundo: os clubes que formaram os jogadores da Seleção Brasileira

A Seleção Brasileira que disputa a Copa do Mundo de 2026 é formada por trajetórias bastante distintas. Enquanto alguns dos convocados surgiram nas tradicionais categorias de base dos grandes clubes do país, outros precisaram buscar oportunidades em equipes menores ou até mesmo iniciar suas carreiras profissionais no exterior antes de alcançarem o mais alto nível do futebol mundial.

De centros formadores consagrados, como Flamengo, São Paulo, Santos e Corinthians, até projetos menos conhecidos de formação, cada clube teve participação importante no desenvolvimento dos talentos que hoje representam o Brasil no Mundial.

Goleiros

Alisson – Internacional

Natural de Novo Hamburgo (RS), Alisson construiu toda a sua trajetória de formação no Internacional. Sua estreia como profissional aconteceu em fevereiro de 2013, em uma partida do Campeonato Gaúcho. Durante cinco temporadas defendendo o Colorado, acumulou 102 partidas antes de seguir para o futebol europeu.

Ederson – Ribeirão (Portugal)

Nascido em Osasco (SP), Ederson teve uma rápida passagem pelas categorias de base do São Paulo, mas encontrou seu espaço em Portugal. Contratado pelo Benfica ainda jovem, fez sua estreia profissional enquanto atuava por empréstimo no Ribeirão, clube da segunda divisão portuguesa, em 2011.

Weverton – Remo

O goleiro acreano iniciou a carreira no Juventus-AC e chamou atenção durante a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Após passagem pela base do Corinthians, recebeu sua primeira oportunidade como profissional defendendo o Remo, em 2007.

Defensores

Alex Sandro – Athletico-PR

Nascido em Catanduva (SP), chegou ao Athletico Paranaense aos 15 anos e concluiu sua formação no clube. A estreia entre os profissionais ocorreu em 2008.

Bremer – Atlético-MG

Baiano de Itapitanga, Bremer passou pelo Desportivo Brasil antes de ser contratado pelo Atlético Mineiro. A estreia profissional aconteceu em 2017, logo após sua chegada ao clube mineiro.

Danilo – América-MG

O defensor nasceu em Bicas (MG) e foi formado pelo América Mineiro. Seu primeiro jogo como profissional ocorreu em 2009, durante a fase decisiva do Campeonato Mineiro.

Douglas Santos – Náutico

Natural de João Pessoa (PB), chegou ao Náutico ainda nas categorias de base. Depois de concluir sua formação no clube pernambucano, estreou profissionalmente em 2012.

Gabriel Magalhães – Avaí

Apesar de ter nascido em São Paulo, Gabriel Magalhães foi desenvolvido integralmente nas categorias de base do Avaí. Sua estreia aconteceu em 2016, em partida válida pela extinta Primeira Liga.

Ibañez – PRS FC

Natural de Canela (RS), iniciou a carreira como meio-campista antes de se consolidar como defensor. Sua primeira oportunidade profissional veio no PRS FC, clube gaúcho voltado à formação de atletas, em 2016.

Léo Pereira – Athletico-PR

Curitibano, começou a jogar no clube amador Trieste antes de ingressar na base do Athletico aos 14 anos. A estreia profissional ocorreu no Campeonato Paranaense de 2013.

Marquinhos – Corinthians

Formado desde a infância nas categorias de base do Corinthians, o zagueiro fez seu primeiro jogo pelo time principal em fevereiro de 2012, pelo Campeonato Paulista.

Meio-campistas

Bruno Guimarães – Audax-SP

Depois de não conseguir aprovação em testes nos grandes clubes do Rio de Janeiro, encontrou oportunidade no Audax Osasco. Estreou como profissional em 2015 sob o comando de Fernando Diniz.

Casemiro – São Paulo

Criado na base tricolor, Casemiro completou toda a sua formação no São Paulo. Sua estreia pelo time principal ocorreu em julho de 2010.

Danilo Santos – Cajazeiras

Nascido em Salvador, passou pelas categorias de base do Bahia antes de assinar seu primeiro contrato profissional com o Cajazeiras. O destaque na equipe baiana abriu as portas para sua transferência ao Palmeiras.

Fabinho – Real Madrid B (Espanha)

Natural de Campinas, passou por Paulínia e Fluminense antes de seguir para a Europa. Sem atuar profissionalmente no Brasil, estreou pelo Real Castilla, equipe B do Real Madrid.

Lucas Paquetá – Flamengo

Criado na Ilha de Paquetá, no Rio de Janeiro, foi um dos principais destaques das categorias de base do Flamengo. A estreia no profissional aconteceu em 2016.

Ederson – Desportivo Brasil

Nascido em Campo Grande (MS), chegou ao Desportivo Brasil em 2013. Fez sua estreia profissional quatro anos depois, na Série A3 do Campeonato Paulista.

Atacantes

Endrick – Palmeiras

Natural de Taguatinga (DF), Endrick chamou atenção nacional ainda criança por vídeos de suas atuações em torneios de base. Promovido rapidamente, estreou pelo Palmeiras em 2022, aos 16 anos.

Gabriel Martinelli – Ituano

Após passagem pelas categorias de base do Corinthians, concluiu sua formação no Ituano. Sua estreia profissional ocorreu em 2018 e, pouco depois, foi negociado diretamente com o Arsenal.

Igor Thiago – Cruzeiro

Nascido no Distrito Federal, iniciou a formação no Verê, do Paraná, antes de chegar ao Cruzeiro. Estreou profissionalmente em 2020 e marcou logo em sua primeira partida.

Luiz Henrique – Fluminense

Revelado em Xerém, um dos centros de formação mais tradicionais do país, chegou ao Fluminense ainda criança e estreou no time principal em 2020.

Matheus Cunha – Sion FC (Suíça)

O paraibano iniciou a carreira no Coritiba, mas foi contratado pelo Sion antes de atuar pelo time principal do clube paranaense. Sua estreia profissional aconteceu no futebol suíço.

Neymar – Santos

Formado integralmente na Vila Belmiro, Neymar estreou pelo Santos em 2009, aos 17 anos. Rapidamente se transformou em uma das maiores revelações do futebol brasileiro nas últimas décadas.

Raphinha – Vitória de Guimarães (Portugal)

Natural de Porto Alegre, Raphinha passou pela base do Avaí antes de se transferir para Portugal. Sua primeira partida como profissional aconteceu pelo Vitória de Guimarães.

Rayan – Vasco

Cria da comunidade da Barreira do Vasco, ingressou nas categorias de base cruz-maltinas aos seis anos. Fez sua estreia profissional em 2023, quando ainda tinha apenas 16 anos.

Vinícius Júnior – Flamengo

Nascido em São Gonçalo (RJ), Vini chegou ao Flamengo aos 10 anos e rapidamente se destacou como uma das maiores promessas do país. A estreia profissional ocorreu em 2017, também aos 16 anos.

Próximos jogos do Brasil na Copa

Após a estreia do Brasil contra o Marrocos no último sábado, 13, que terminou em um empate de 1x1, a Seleção ainda tem mais dois compromissos na fase de grupos: contra o Haiti, na próxima sexta-feira, 19, às 21h30, e contra a Escócia, no dia 24, às 19h.