Brasil x Haiti: quem vai ganhar o jogo na Copa do Mundo?

O modelo estatístico da Fundação Getúlio Vargas (FGV) simulou 100 mil partidas entre Brasil e Haiti, apontando cenário de ampla vantagem para os brasileiros no jogo desta quinta-feira, 19 de junho, pelo Grupo C.

Em termos gerais, o Brasil aparece com 87,7% de chance de vitória contra 3,7% do Haiti, enquanto o empate tem 8,6% de probabilidade.

O que o modelo projeta para a estreia

O resultado mais provável, segundo o modelo detalhado por placares, é vitória brasileira por 3 a 0, com 12,5% de probabilidade.

Em seguida aparecem vitória por 4 a 0 com 10,1%, vitória por 2 a 0 com 11,7%, vitória por 3 a 1 com 6,6% e vitória brasileira por 1 a 0 com 7,4%.

O algoritmo usa inferência bayesiana, atualizando suas estimativas com base em todos os jogos internacionais desde janeiro de 2023, capturando o desempenho recente das equipes.