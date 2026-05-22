Esporte

Danilo vê Seleção Brasileira pronta para reagir e aposta em resiliência rumo à Copa de 2026

Primeiro nome confirmado por Carlo Ancelotti, defensor destaca liderança, evolução tática e confiança na recuperação do Brasil

Danilo: jogador foi confirmado primeiro que estaria na lista de Ancelotti (ERNESTO BENAVIDES/AFP/Getty Images)

Danilo: jogador foi confirmado primeiro que estaria na lista de Ancelotti (ERNESTO BENAVIDES/AFP/Getty Images)

Gabriella Brizotti
Gabriella Brizotti

Colaboradora

Publicado em 22 de maio de 2026 às 10h37.

Historicamente apontada como uma das favoritas em qualquer Copa do Mundo, a Seleção Brasileira chega ao ciclo de 2026 em um cenário diferente. Em meio a mudanças técnicas e questionamentos recentes, a equipe busca recuperar a confiança da torcida.

Para o lateral Danilo, porém, o elenco tem ferramentas suficientes para transformar a desconfiança em motivação.

Confirmado na lista de Carlo Ancelotti para o Mundial, o defensor do Flamengo fez uma comparação entre o momento da seleção e o próprio perfil do povo brasileiro.

“Eu trago esse momento da Seleção Brasileira em uma analogia com o povo brasileiro, que é um povo sofrido, resiliente, que renasce das cinzas, passa por dificuldades, mas no final celebra as conquistas”, afirmou o jogador, em entrevista à FIFA.

Liderança e experiência em um elenco jovem

Dentro da Seleção, Danilo assumiu um papel que vai além das quatro linhas. Um dos nomes mais experientes do grupo, o lateral atua como elo entre comissão técnica e jogadores mais jovens, buscando transmitir hábitos, mentalidade e equilíbrio emocional ao elenco.

Segundo o atleta, a nova geração brasileira já possui uma base sólida de profissionalismo, muito influenciada pela experiência no futebol europeu. O diferencial dos jogadores mais rodados estaria na capacidade de lidar com pressão e momentos adversos.

“A nossa equipe é bastante jovem, com muitos jogadores atuando na Europa. O que nós, mais experientes, podemos agregar é justamente essa capacidade de aumentar o espírito de sacrifício e entender que os momentos difíceis passam”, explicou.

A postura, inclusive, não difere muito da realidade vivida por Danilo no Flamengo. Desde sua chegada ao clube carioca, sua influência tem ultrapassado o desempenho em campo. Embora tenha sido decisivo com o gol do título da Libertadores na última temporada, o defensor também se destaca por questões ligadas à organização, mentalidade e protagonismo nos bastidores.

Mudança tática acompanha evolução do futebol moderno

Além da renovação no elenco, o Brasil também vive um processo de transformação tática. Conhecida historicamente por laterais ofensivos e constantes chegadas à linha de fundo, a Seleção passou a buscar maior equilíbrio defensivo, dando mais liberdade aos jogadores de frente.

Para Danilo, essa mudança não é exclusiva do Brasil, mas acompanha uma tendência do futebol mundial.

O defensor explicou que a alteração começou a ganhar força desde a Copa do Mundo de 2022 e está ligada a conceitos como controle de espaço, distâncias de jogo e reação imediata após a perda da posse.

A leitura mais moderna da função, segundo ele, foi desenvolvida durante sua passagem pelo Manchester City, entre 2017 e 2019.

“A forma de interpretar a posição evoluiu. Hoje, poucos laterais atacam a linha o tempo todo. O foco passou a ser equilíbrio, pressão e entendimento das distâncias do jogo”, analisou.

Primeiro nome confirmado por Ancelotti

Ser o primeiro jogador confirmado por Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo de 2026 é encarado por Danilo como consequência de uma trajetória construída ao longo dos anos com a camisa da Seleção.

Campeão mundial sub-20 com o Brasil em 2011, o defensor vê o reconhecimento como resultado direto da rotina, disciplina e consistência mantidas ao longo da carreira.

“Eu confio muito nos hábitos e na rotina. Esse reconhecimento traz satisfação, mas também aumenta a responsabilidade de ajudar a criar um ambiente forte para que possamos fazer uma grande Copa do Mundo”, concluiu.

Acompanhe tudo sobre:Seleção Brasileira de FutebolCopa do Mundo

Mais de Esporte

Guardiola vira alvo de seleções após anunciar saída do Manchester City

Quando é o próximo jogo do Palmeiras?

Pep Guardiola confirma saída do Manchester City após 10 anos no clube

Phil Foden fica fora da Copa de 2026 após temporada abaixo no Manchester City

Mais na Exame

Esporte

Guardiola vira alvo de seleções após anunciar saída do Manchester City

Negócios

A Tok&Stok faliu? Entenda por que o grupo está fechando lojas e dando descontos

Pop

Virada Cultural de São Paulo 2026 com crianças: veja atividades gratuitas para sábado e domingo

Future of Money

44% dos brasileiros estão arrependidos de não terem comprado bitcoin