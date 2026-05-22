Danilo vê Seleção Brasileira pronta para reagir e aposta em resiliência rumo à Copa de 2026

Historicamente apontada como uma das favoritas em qualquer Copa do Mundo, a Seleção Brasileira chega ao ciclo de 2026 em um cenário diferente. Em meio a mudanças técnicas e questionamentos recentes, a equipe busca recuperar a confiança da torcida.

Para o lateral Danilo, porém, o elenco tem ferramentas suficientes para transformar a desconfiança em motivação.

Confirmado na lista de Carlo Ancelotti para o Mundial, o defensor do Flamengo fez uma comparação entre o momento da seleção e o próprio perfil do povo brasileiro.

“Eu trago esse momento da Seleção Brasileira em uma analogia com o povo brasileiro, que é um povo sofrido, resiliente, que renasce das cinzas, passa por dificuldades, mas no final celebra as conquistas”, afirmou o jogador, em entrevista à FIFA.

Liderança e experiência em um elenco jovem

Dentro da Seleção, Danilo assumiu um papel que vai além das quatro linhas. Um dos nomes mais experientes do grupo, o lateral atua como elo entre comissão técnica e jogadores mais jovens, buscando transmitir hábitos, mentalidade e equilíbrio emocional ao elenco.

Segundo o atleta, a nova geração brasileira já possui uma base sólida de profissionalismo, muito influenciada pela experiência no futebol europeu. O diferencial dos jogadores mais rodados estaria na capacidade de lidar com pressão e momentos adversos.

“A nossa equipe é bastante jovem, com muitos jogadores atuando na Europa. O que nós, mais experientes, podemos agregar é justamente essa capacidade de aumentar o espírito de sacrifício e entender que os momentos difíceis passam”, explicou.

A postura, inclusive, não difere muito da realidade vivida por Danilo no Flamengo. Desde sua chegada ao clube carioca, sua influência tem ultrapassado o desempenho em campo. Embora tenha sido decisivo com o gol do título da Libertadores na última temporada, o defensor também se destaca por questões ligadas à organização, mentalidade e protagonismo nos bastidores.

Mudança tática acompanha evolução do futebol moderno

Além da renovação no elenco, o Brasil também vive um processo de transformação tática. Conhecida historicamente por laterais ofensivos e constantes chegadas à linha de fundo, a Seleção passou a buscar maior equilíbrio defensivo, dando mais liberdade aos jogadores de frente.

Para Danilo, essa mudança não é exclusiva do Brasil, mas acompanha uma tendência do futebol mundial.

O defensor explicou que a alteração começou a ganhar força desde a Copa do Mundo de 2022 e está ligada a conceitos como controle de espaço, distâncias de jogo e reação imediata após a perda da posse.

A leitura mais moderna da função, segundo ele, foi desenvolvida durante sua passagem pelo Manchester City, entre 2017 e 2019.

“A forma de interpretar a posição evoluiu. Hoje, poucos laterais atacam a linha o tempo todo. O foco passou a ser equilíbrio, pressão e entendimento das distâncias do jogo”, analisou.

Primeiro nome confirmado por Ancelotti

Ser o primeiro jogador confirmado por Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo de 2026 é encarado por Danilo como consequência de uma trajetória construída ao longo dos anos com a camisa da Seleção.

Campeão mundial sub-20 com o Brasil em 2011, o defensor vê o reconhecimento como resultado direto da rotina, disciplina e consistência mantidas ao longo da carreira.

“Eu confio muito nos hábitos e na rotina. Esse reconhecimento traz satisfação, mas também aumenta a responsabilidade de ajudar a criar um ambiente forte para que possamos fazer uma grande Copa do Mundo”, concluiu.