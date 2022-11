Qual foi o gol mais bonito da Copa do Mundo FIFA 2018 na Rússia?

Talvez você até lembre que a última edição da Copa do Mundo FIFA foi realizada na Rússia em 2018 – quando o Brasil foi eliminado pela Bélgica e a França se consagrou bicampeão no estádio Lujniki. E qual foi o gol mais bonito da competição? Esse título também ficou na mãos dos franceses: o lateral-direito Benjamin Pavard foi eleito pelo voleio aos 12 minutos do segundo tempo contra a Argentina.

Essa votação foi realizada pela própria organização e contou com participação do público. Mais que a própria jogada, o gol foi decisivo para garantir o empate dos europeus contra os sul-americanos e que, consequentemente, levou à disputa nos pênaltis (que deu vantagem à França por 4 a 3). Entre os brasileiros, Philippe Coutinho garantiu o gol mais bonito na primeira fase, segundo a própria Fifa.

Quais países são os maiores campeões da Copa do Mundo

Não é difícil saber que nossa seleção tem cinco títulos – a única pentacampeã da história. Só que, deste seleto grupo de oito países campeões, há duas seleções que já se aproximaram em vitórias: Alemanha e Itália, ambas tetracampeãs.

No retrospecto, a França ganhou a última edição da competição, em 2018, quando venceu a Croácia na Copa do Mundo da Rússia. Já a Alemanha teve a vitória mais recente em 2014, enquanto a Itália, que levou a melhor pela última vez em 2006, não disputa a Copa do Mundo há oito anos.

Quais são os favoritas para vencer a Copa do Mundo do Catar

A campanha invicta nas Eliminatórias coloca o Brasil como um dos favoritos ao título do Catar: o time de Tite somou 40 gols na competição, consolidando um ataque forte para a Copa. Mas também há outras seleções apontadas, como Alemanha, Argentina, Espanha, França, Inglaterra, Portugal.

Onde será a Copa do Mundo FIFA de 2026?

Ainda nem começou a Copa do Mundo no Catar, mas há quem já pense na próxima edição em 2026. E a principal novidade é que três países receberão a competição: Canadá, Estados Unidos e México – com direito a 16 cidades-sede. Também será a primeira vez que o Mundial reunirá 48 participantes, ou seja, 12 seleções mais que as 32 convocadas nas edições anteriores da disputa.

Enquanto os Estados Unidos terão onze cidades-sede, o México receberá a Copa do Mundo em três localidades e o Canadá em apenas duas. Também não foram definidos os estádios que receberão as diferentes etapas da competição, mas é esperado que Los Angeles seja palco para a final em 2026 – por ora, a organização guarda segredo em relação e diz que revelará “na hora certa”.

