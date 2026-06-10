Quem é Danilo? Conheça o defensor da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026

Entre os jogadores mais experientes do elenco brasileiro que vai disputar a Copa do Mundo de 2026, Danilo se destaca. Aos 34 anos, o defensor disputará sua terceira Copa do Mundo e continua sendo uma peça importante para Carlo Ancelotti.

Capaz de atuar tanto na lateral direita quanto na zaga, ele oferece opções valiosas para a comissão técnica ao longo do torneio.

Ficha rápida

Nome completo: Danilo Luiz da Silva

Idade: 34 anos

Nascimento: Bicas (MG)

Posição: Lateral-direito e zagueiro

Clube: Flamengo

Número na Seleção: 13

Altura: 1,84m

Da base mineira ao topo do futebol mundial

Danilo iniciou a carreira no América-MG, mas ganhou projeção nacional atuando pelo Santos. No clube paulista, fez parte da geração que conquistou a Libertadores de 2011 e chamou a atenção do mercado europeu.

Carreira construída entre gigantes

Após passagem pelo Porto, Danilo vestiu as camisas de Real Madrid, Manchester City e Juventus. Durante sua trajetória na Europa, conquistou títulos importantes e acumulou experiência em algumas das competições mais exigentes do planeta. Em 2025, retornou ao Brasil para defender o Flamengo.

Nos últimos anos, passou a atuar com frequência também como zagueiro, ampliando ainda mais sua utilidade dentro de campo.

A trajetória pela Seleção

Danilo estreou pela Seleção principal em 2011 e participou dos Mundiais de 2018 e 2022. Ao longo do ciclo para 2026, assumiu em diversas oportunidades a braçadeira de capitão e tornou-se uma das lideranças mais respeitadas do grupo.