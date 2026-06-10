Quem é Danilo? Conheça o defensor da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026

Danilo: jogador é um dos veteranos da seleção brasileira (ERNESTO BENAVIDES/AFP/Getty Images)
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Publicado em 10 de junho de 2026 às 15h45.
Entre os jogadores mais experientes do elenco brasileiro que vai disputar a Copa do Mundo de 2026, Danilo se destaca. Aos 34 anos, o defensor disputará sua terceira Copa do Mundo e continua sendo uma peça importante para Carlo Ancelotti.
Capaz de atuar tanto na lateral direita quanto na zaga, ele oferece opções valiosas para a comissão técnica ao longo do torneio.
Nome completo: Danilo Luiz da Silva
Idade: 34 anos
Nascimento: Bicas (MG)
Posição: Lateral-direito e zagueiro
Clube: Flamengo
Número na Seleção: 13
Altura: 1,84m
Danilo iniciou a carreira no América-MG, mas ganhou projeção nacional atuando pelo Santos. No clube paulista, fez parte da geração que conquistou a Libertadores de 2011 e chamou a atenção do mercado europeu.
Após passagem pelo Porto, Danilo vestiu as camisas de Real Madrid, Manchester City e Juventus. Durante sua trajetória na Europa, conquistou títulos importantes e acumulou experiência em algumas das competições mais exigentes do planeta. Em 2025, retornou ao Brasil para defender o Flamengo.
Nos últimos anos, passou a atuar com frequência também como zagueiro, ampliando ainda mais sua utilidade dentro de campo.
Danilo estreou pela Seleção principal em 2011 e participou dos Mundiais de 2018 e 2022. Ao longo do ciclo para 2026, assumiu em diversas oportunidades a braçadeira de capitão e tornou-se uma das lideranças mais respeitadas do grupo.