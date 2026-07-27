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Fase de grupos copa 2026

Copa do Brasil volta nesta semana: veja calendário das oitavas de final

As partidas de ida terão início no próximo sábado, 1º, e os confrontos de volta serão decididos entre terça e quinta-feira da semana que vem

Copa do Brasil: as oitavas de final começam neste sábado (Rafael Ribeiro/CBF)

Copa do Brasil: as oitavas de final começam neste sábado (Rafael Ribeiro/CBF)

Alan Favaron
Alan Favaron

Colaborador

Publicado em 27 de julho de 2026 às 20h08.

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Com o término da 20ª rodada, a primeira do returno do Brasileirão, no último domingo, 26, o futebol brasileiro volta sua atenção para as oitavas de final da Copa do Brasil, que terão início no próximo final de semana.

As partidas de ida do torneio serão nos dias 1º, 2 e 3 de agosto (sábado, domingo e segunda-feira), e a volta será nos dias 4, 5 e 6 (terça, quarta e quinta-feira). Com isso, a CBF reservou quase uma semana do calendário para definir as oito equipes que vão avançar às quartas de final da competição.

Jogos de ida

Sábado, 01/08

  • 17h30 - Vasco x Fluminense, no Maracanã
  • 19h30 - Atlético-MG x Juventude, na Arena MRV
  • 21h - Santos x Remo, na Vila Belmiro

Domingo, 02/08

  1. 16h - Palmeiras x Fortaleza, no Allianz Parque
  2. 18h - Mirassol x Grêmio, no Maião
  3. 18h30 - Chapecoense x Cruzeiro, na Arena Condá
  4. 19h30 - Internacional x Corinthians, no Beira-Rio

Segunda, 03/08

  • 21h - Athletico-PR x Vitória, na Arena da Baixada

Jogos de volta

Terça, 04/08

  • 19h30 - Juventude x Atlético-MG, no Alfredo Jaconi
  • 21h30 - Remo x Santos, no Mangueirão

Quarta, 05/08

  • 19h - Cruzeiro x Chapecoense, no Mineirão
  • 19h30 - Grêmio x Mirassol, na Arena do Grêmio
  • 21h30 - Fluminense x Vasco, no Maracanã
  • 21h30 - Fortaleza x Palmeiras, no Castelão

Quinta, 06/08

  1. 20h - Corinthians x Internacional, na Neo Química Arena
  2. 20h - Vitória x Athletico-PR, no Barradão

Quartas de final

Quem avançar às quartas de final ainda terá de esperar para conhecer seu próximo adversário. Os confrontos da fase serão definidos por meio de um novo sorteio, que estabelecerá todo o chaveamento até a grande decisão da Copa do Brasil.

As datas-base reservadas pela CBF para a disputa das quartas de final são 26 de agosto para os jogos de ida e 2 de setembro para as partidas de volta.

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