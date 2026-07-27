Copa do Brasil volta nesta semana: veja calendário das oitavas de final

Com o término da 20ª rodada, a primeira do returno do Brasileirão, no último domingo, 26, o futebol brasileiro volta sua atenção para as oitavas de final da Copa do Brasil, que terão início no próximo final de semana.

As partidas de ida do torneio serão nos dias 1º, 2 e 3 de agosto (sábado, domingo e segunda-feira), e a volta será nos dias 4, 5 e 6 (terça, quarta e quinta-feira). Com isso, a CBF reservou quase uma semana do calendário para definir as oito equipes que vão avançar às quartas de final da competição.

Jogos de ida

Sábado, 01/08

17h30 - Vasco x Fluminense, no Maracanã

19h30 - Atlético-MG x Juventude, na Arena MRV

21h - Santos x Remo, na Vila Belmiro

Domingo, 02/08

16h - Palmeiras x Fortaleza, no Allianz Parque 18h - Mirassol x Grêmio, no Maião 18h30 - Chapecoense x Cruzeiro, na Arena Condá 19h30 - Internacional x Corinthians, no Beira-Rio

Segunda, 03/08

21h - Athletico-PR x Vitória, na Arena da Baixada

Jogos de volta

Terça, 04/08

19h30 - Juventude x Atlético-MG, no Alfredo Jaconi

21h30 - Remo x Santos, no Mangueirão

Quarta, 05/08

19h - Cruzeiro x Chapecoense, no Mineirão

19h30 - Grêmio x Mirassol, na Arena do Grêmio

21h30 - Fluminense x Vasco, no Maracanã

21h30 - Fortaleza x Palmeiras, no Castelão

Quinta, 06/08

20h - Corinthians x Internacional, na Neo Química Arena 20h - Vitória x Athletico-PR, no Barradão

Quartas de final

Quem avançar às quartas de final ainda terá de esperar para conhecer seu próximo adversário. Os confrontos da fase serão definidos por meio de um novo sorteio, que estabelecerá todo o chaveamento até a grande decisão da Copa do Brasil.

As datas-base reservadas pela CBF para a disputa das quartas de final são 26 de agosto para os jogos de ida e 2 de setembro para as partidas de volta.