Copa do Brasil volta nesta semana: veja calendário das oitavas de final

Copa do Brasil: as oitavas de final começam neste sábado (Rafael Ribeiro/CBF)
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Publicado em 27 de julho de 2026 às 20h08.
Com o término da 20ª rodada, a primeira do returno do Brasileirão, no último domingo, 26, o futebol brasileiro volta sua atenção para as oitavas de final da Copa do Brasil, que terão início no próximo final de semana.
As partidas de ida do torneio serão nos dias 1º, 2 e 3 de agosto (sábado, domingo e segunda-feira), e a volta será nos dias 4, 5 e 6 (terça, quarta e quinta-feira). Com isso, a CBF reservou quase uma semana do calendário para definir as oito equipes que vão avançar às quartas de final da competição.
Quem avançar às quartas de final ainda terá de esperar para conhecer seu próximo adversário. Os confrontos da fase serão definidos por meio de um novo sorteio, que estabelecerá todo o chaveamento até a grande decisão da Copa do Brasil.
As datas-base reservadas pela CBF para a disputa das quartas de final são 26 de agosto para os jogos de ida e 2 de setembro para as partidas de volta.