Flamengo recebe proposta de time europeu por Léo Pereira, diz jornalista

O Flamengo recebeu uma proposta oficial do Besiktas, da Turquia, pelo zagueiro Léo Pereira. A equipe turca ofereceu 10 milhões de euros (R$ 58,14 milhões) fixos pela aquisição de 100% dos direitos econômicos do defensor. A informação foi divulgada pelo jornalista Venê Casagrande.

Aos 30 anos, Léo Pereira é um dos principais nomes do sistema defensivo rubro-negro e ocupa a condição de titular absoluto da equipe. O zagueiro tem contrato com o Flamengo até o fim de 2027 e, desde sua chegada ao clube, em 2020, tornou-se uma das peças mais importantes do elenco.

Com a camisa rubro-negra, o defensor acumula 306 partidas, 19 gols, cinco assistências e 16 títulos. Na atual temporada, Léo Pereira já entrou em campo em 26 oportunidades e balançou as redes duas vezes.

O gol mais recente foi marcado no empate por 1 a 1 com o São Paulo, no último domingo, 26, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Convocação para a Copa do Mundo

O bom desempenho pelo Flamengo também rendeu ao zagueiro uma oportunidade na Seleção Brasileira. Léo Pereira foi convocado por Carlo Ancelotti para disputar a Copa do Mundo de 2026, garantindo vaga na lista final de 26 jogadores após ganhar espaço na reta final do ciclo.

Antes do Mundial, o defensor recebeu minutos nos amistosos preparatórios diante de Egito e Panamá. No entanto, durante a Copa do Mundo, permaneceu no banco de reservas em todas as cinco partidas da Seleção Brasileira. O Brasil acabou eliminado nas oitavas de final ao ser derrotado pela Noruega.