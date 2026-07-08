Esporte

Fase de grupos copa 2026

Hoje tem jogo da Copa do Mundo? Veja calendário das quartas de final

França x Marrocos; Espanha x Bélgica; Noruega x Inglaterra; e Argentina x Suíça são os próximos jogos do Mundial

Mbappé: atacante da França disputa a artilharia da Copa (ANGELA WEISS / AFP)

Mbappé: atacante da França disputa a artilharia da Copa (ANGELA WEISS / AFP)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 8 de julho de 2026 às 12h18.

Com o encerramento das oitavas de final, a Copa do Mundo entra em uma breve pausa. A classificação da Suíça sobre a Colômbia, nos pênaltis, nesta terça-feira, 7, definiu o último integrante das quartas de final e completou a próxima fase do torneio.

Nesta quarta-feira, 8, não haverá jogos. As quartas de final serão disputadas entre quinta-feira e sábado, quando serão conhecidos os quatro semifinalistas da competição.

Quando começam as quartas de final da Copa do Mundo?

O primeiro confronto das quartas de final acontece na quinta-feira, 9.

A partir daí, os jogos serão realizados até sábado, 11, com duas partidas no último dia da fase.

França x Marrocos

França e Marrocos fazem o primeiro duelo das quartas de final da Copa do Mundo. A partida será disputada na quinta-feira, 9, às 17h (horário de Brasília), no Gillette Stadium, em Foxborough.

Espanha x Bélgica

Na sexta-feira, 10, será a vez de Espanha e Bélgica entrarem em campo. O confronto está marcado para as 16h (horário de Brasília), no SoFi Stadium, em Los Angeles.

Noruega x Inglaterra

A programação de sábado, 11, começa com o duelo entre Noruega e Inglaterra. As seleções se enfrentam às 18h (horário de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami.

Argentina x Suíça

O último jogo das quartas de final colocará frente a frente Argentina e Suíça. A partida será disputada no sábado, 11, às 22h (horário de Brasília), no Arrowhead Stadium, em Kansas.

Como ficam as semifinais da Copa do Mundo?

Quem avançar no confronto entre França x Marrocos enfrentará o vencedor de EspanhaBélgica nas semifinais da Copa do Mundo.

Na outra metade da chave, o classificado de Noruega x Inglaterra terá pela frente o vencedor de Argentina x Suíça.

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