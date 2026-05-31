Estádios da Copa: SoFi Stadium é uma das arenas mais modernas do Mundial

SoFi Stadium: estádio mais caro do mundo e da Copa ainda não tem grama; entenda (Tamires Vitorio/Exame)
Repórter
Publicado em 31 de maio de 2026 às 19h07.
O SoFi Stadium será um dos palcos da Copa do Mundo de 2026 nos Estados Unidos. Localizado em Los Angeles, o estádio recebe partidas da fase de grupos e das quartas de final do torneio.
Inaugurada em 2020, a arena é a mais nova entre as sedes do Mundial. Com capacidade para cerca de 70 mil espectadores, o local se destaca pela cobertura translúcida e pela estrutura multiuso projetada para grandes eventos esportivos e shows.
O estádio receberá oito partidas durante a Copa e está entre as arenas mais modernas da competição. Além do futebol, o espaço é utilizado por equipes da NFL e já recebeu eventos de grande porte nos Estados Unidos.
O SoFi Stadium custou cerca de R$ 27,53 bilhões (US$ 5,5 bilhões na cotação atual) — mais do que o triplo dos outros dois principais palcos do Mundial, MetLife, em Nova Jersey, e Mercedes-Benz, em Atlanta, cada um orçado em US$ 1,6 bilhão.US$ 2,7 bilhões: como a Copa do Mundo vai aumentar o PIB do México
O SoFi Stadium integra a lista de 11 estádios norte-americanos escolhidos para a Copa do Mundo de 2026. Os Estados Unidos concentram a maior parte do torneio, com 78 das 104 partidas previstas.
A edição de 2026 é a maior da história, com 48 seleções participantes e três países-sede: Estados Unidos, México e Canadá. Ao todo, 16 estádios recebem jogos entre junho e julho.