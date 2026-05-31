Estádios da Copa: SoFi Stadium é uma das arenas mais modernas do Mundial

O SoFi Stadium será um dos palcos da Copa do Mundo de 2026 nos Estados Unidos. Localizado em Los Angeles, o estádio recebe partidas da fase de grupos e das quartas de final do torneio.

Inaugurada em 2020, a arena é a mais nova entre as sedes do Mundial. Com capacidade para cerca de 70 mil espectadores, o local se destaca pela cobertura translúcida e pela estrutura multiuso projetada para grandes eventos esportivos e shows.

O estádio receberá oito partidas durante a Copa e está entre as arenas mais modernas da competição. Além do futebol, o espaço é utilizado por equipes da NFL e já recebeu eventos de grande porte nos Estados Unidos.

O SoFi Stadium custou cerca de R$ 27,53 bilhões (US$ 5,5 bilhões na cotação atual) — mais do que o triplo dos outros dois principais palcos do Mundial, MetLife, em Nova Jersey, e Mercedes-Benz, em Atlanta, cada um orçado em US$ 1,6 bilhão.

Arena de Los Angeles receberá jogos até as quartas de final

O SoFi Stadium integra a lista de 11 estádios norte-americanos escolhidos para a Copa do Mundo de 2026. Os Estados Unidos concentram a maior parte do torneio, com 78 das 104 partidas previstas.

A edição de 2026 é a maior da história, com 48 seleções participantes e três países-sede: Estados Unidos, México e Canadá. Ao todo, 16 estádios recebem jogos entre junho e julho.