Casa Chandon retorna a São Paulo com edição cocriada por convidados da marca

Fachada da Casa Higienópolis ao entardecer, decorada com a identidade Chandon para os dias de evento (Divulgação)
Jonalista colaborador
Publicado em 27 de julho de 2026 às 06h47.
A Chandon inaugura uma nova fase de sua plataforma de experiências em São Paulo. Pela primeira vez desde a criação do projeto, a programação foi construída ao lado de integrantes da Comunidade Chandon, grupo de chefs, artistas, especialistas e criativos que passaram a participar diretamente da concepção da agenda.
Entre 27 de julho e 8 de agosto, a Casa Higienópolis recebe a quinta edição do evento. Em vez de seguir um roteiro fechado, os visitantes poderão montar o próprio percurso entre workshops, talks, harmonizações, experiências gastronômicas, pocket shows e ativações desenvolvidas em parceria com a comunidade convidada pela marca.
A Casa Chandon foi realizada pela primeira vez na capital paulista em 2021 e, depois, passou por Rio de Janeiro, Recife e Brasília. O formato colaborativo adotado agora amplia o caráter participativo do projeto, aproximando diferentes talentos e linguagens em torno da proposta de celebrar encontros.
A identidade visual desta edição foi assinada pelo Estúdio Guto Requena, responsável por traduzir em cores, texturas e mobiliário os valores que orientam a marca, entre eles pioneirismo, sustentabilidade e inovação. A ambientação também remete à Serra Gaúcha, região onde a Chandon mantém seus vinhedos desde a chegada ao Brasil, em 1973.
"A Casa Chandon é a materialização do DNA da Chandon e convida o público a viajar pela sua história e a vivenciar de maneira imersiva os valores de Pioneirismo, Sustentabilidade e Inovação", afirma Adriano Ciavdar, diretor de marketing da Moët Hennessy do Brasil, sobre a decisão de cocriar a programação com a comunidade da marca.
As degustações são conduzidas por enólogos da Chandon e organizadas em diferentes formatos. A Classic Tasting reúne rótulos como Chandon Brut Rosé, Chandon Riche Demi-Sec e Chandon Passion, com harmonizações assinadas pela chef Cafira Foz. Já a Style Tasting apresenta Chandon Blanc de Noir, Chandon Excellence Brut e Chandon Garden Spritz, em um formato mais descontraído. Para o público especializado, a Excellence Experience propõe uma degustação vertical com diferentes safras do espumante.
A gastronomia também tem espaço central, com Cafira Foz assinando menus de almoço e jantar harmonizados com os rótulos da marca, com destaque padra ingredientes da cozinha brasileira.
A programação de talks é mediada pela jornalista Paula Theotonio e reúne executivos e convidados para debater sustentabilidade, construção de comunidades e o papel das celebrações. Participam nomes como Julian Quintero, Delphine Vazquez, Philippe Mével, Bruno Munhoz, Eugênio Barbieri, Adriano Ciavdar e Gabriela Pontes.
Os workshops, com vagas limitadas e reserva prévia, incluem o Ateliê de Drinks, com Neli Pereira e Chandon Passion; Brinde aos Sentidos, com Pri Matta; O Vinho na Arte, com Carolina Lauriano; e Jardim com Cores, com Nati Edenburg. A programação contempla ainda o Jantar Preto, idealizado por Bárbara Brito, Levis Novaes e Kevin David, com DJ set de Kevin David e pocket show de Hector Marks.
A trilha sonora da casa fica por conta da DJ Poianostella, presente diariamente. Às quintas e sextas, o Happy Hour Passion tem parceria com o Comida di Buteco. No sábado, a Spritz Sunset recebe Samba do Adilson e DJ Lys, e no domingo o Spritz Brunch reúne DJ Lys e Bia Sá. A programação se encerra com a Festa Passion, com apresentações de Lilly Scott e Paula Lima.
A loja da Casa Chandon reúne coleções em colaboração com Gefferson Vila Nova e Jay Boggo, além de rótulos exclusivos como Chandon Blanc de Blancs e Chandon Névoa das Encantadas, vendidos apenas na Casa Chandon Garibaldi. Compras acima de R$ 500 dão direito a uma tote bag personalizada pelo artista Felipe Morozini, e a loja também traz peças assinadas por Stephanie Santoro, Isabella Galvão e Toys Daniel, em referência às edições anteriores no Rio de Janeiro, Recife e Brasília.
A marca lança ainda o Casa Chandon District, iniciativa que integra bares, restaurantes e pontos de venda de Higienópolis à programação, entre eles ICI Brasserie, Nou, PIU, Amazo, Le Jazz Brasserie, Sushi Papaia e Bar da Praça, além de parceiros como Pão de Açúcar, Mambo, St. Marche e Grand Cru.
Casa Chandon São Paulo
Quando: 27 de julho a 8 de agosto de 2026
Onde: Casa Higienópolis, Av. Higienópolis, 758, Consolação, São Paulo
Pré-venda para a Comunidade Chandon a partir de 3 de julho, venda geral a partir de 13 de julho
Experiência Casa Chandon (tour, degustações e talks): R$ 230 a R$ 290
Experiência + almoço harmonizado: R$ 390 a R$ 450
Experiência + jantar harmonizado: R$ 390 a R$ 450
Happy Hour Comida di Buteco + DJ (quintas e sextas): R$ 60
Spritz Sunset (1º de agosto): R$ 150
Spritz Brunch (2 de agosto): R$ 160
Festa Passion (8 de agosto): R$ 150
Loja Casa Chandon: entrada gratuita
Ingressos: www.chandon.com.br/casa-chandon-sao-paulo
Evento exclusivo para maiores de 18 anos, sem serviço de valet.