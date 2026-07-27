Casa Chandon retorna a São Paulo com edição cocriada por convidados da marca

A Chandon inaugura uma nova fase de sua plataforma de experiências em São Paulo. Pela primeira vez desde a criação do projeto, a programação foi construída ao lado de integrantes da Comunidade Chandon, grupo de chefs, artistas, especialistas e criativos que passaram a participar diretamente da concepção da agenda.

Entre 27 de julho e 8 de agosto, a Casa Higienópolis recebe a quinta edição do evento. Em vez de seguir um roteiro fechado, os visitantes poderão montar o próprio percurso entre workshops, talks, harmonizações, experiências gastronômicas, pocket shows e ativações desenvolvidas em parceria com a comunidade convidada pela marca.

A Casa Chandon foi realizada pela primeira vez na capital paulista em 2021 e, depois, passou por Rio de Janeiro, Recife e Brasília. O formato colaborativo adotado agora amplia o caráter participativo do projeto, aproximando diferentes talentos e linguagens em torno da proposta de celebrar encontros.

Novo projeto visual

A estrela assinada pelo Estúdio Guto Requena preside o salão de degustações, cercado por mobiliário que remete ao espírito contemporâneo da marca (Divulgação)

A identidade visual desta edição foi assinada pelo Estúdio Guto Requena, responsável por traduzir em cores, texturas e mobiliário os valores que orientam a marca, entre eles pioneirismo, sustentabilidade e inovação. A ambientação também remete à Serra Gaúcha, região onde a Chandon mantém seus vinhedos desde a chegada ao Brasil, em 1973.

"A Casa Chandon é a materialização do DNA da Chandon e convida o público a viajar pela sua história e a vivenciar de maneira imersiva os valores de Pioneirismo, Sustentabilidade e Inovação", afirma Adriano Ciavdar, diretor de marketing da Moët Hennessy do Brasil, sobre a decisão de cocriar a programação com a comunidade da marca.

Degustações guiadas por enólogos

Degustação guiada por enólogo reúne convidados em torno da mesa central da Casa Chandon, sob o símbolo que marca a nova identidade visual da edição (Divulgação)

As degustações são conduzidas por enólogos da Chandon e organizadas em diferentes formatos. A Classic Tasting reúne rótulos como Chandon Brut Rosé, Chandon Riche Demi-Sec e Chandon Passion, com harmonizações assinadas pela chef Cafira Foz. Já a Style Tasting apresenta Chandon Blanc de Noir, Chandon Excellence Brut e Chandon Garden Spritz, em um formato mais descontraído. Para o público especializado, a Excellence Experience propõe uma degustação vertical com diferentes safras do espumante.

A gastronomia também tem espaço central, com Cafira Foz assinando menus de almoço e jantar harmonizados com os rótulos da marca, com destaque padra ingredientes da cozinha brasileira.

Talks e workshops com a comunidade

A programação de talks é mediada pela jornalista Paula Theotonio e reúne executivos e convidados para debater sustentabilidade, construção de comunidades e o papel das celebrações. Participam nomes como Julian Quintero, Delphine Vazquez, Philippe Mével, Bruno Munhoz, Eugênio Barbieri, Adriano Ciavdar e Gabriela Pontes.

Os workshops, com vagas limitadas e reserva prévia, incluem o Ateliê de Drinks, com Neli Pereira e Chandon Passion; Brinde aos Sentidos, com Pri Matta; O Vinho na Arte, com Carolina Lauriano; e Jardim com Cores, com Nati Edenburg. A programação contempla ainda o Jantar Preto, idealizado por Bárbara Brito, Levis Novaes e Kevin David, com DJ set de Kevin David e pocket show de Hector Marks.

Música e encontros ao longo dos dias

Vitrine iluminada expõe garrafas e taças entre os detalhes históricos da Casa Higienópolis, sede da edição paulista (Divulgação)

A trilha sonora da casa fica por conta da DJ Poianostella, presente diariamente. Às quintas e sextas, o Happy Hour Passion tem parceria com o Comida di Buteco. No sábado, a Spritz Sunset recebe Samba do Adilson e DJ Lys, e no domingo o Spritz Brunch reúne DJ Lys e Bia Sá. A programação se encerra com a Festa Passion, com apresentações de Lilly Scott e Paula Lima.

Loja e ativações no bairro

A loja da Casa Chandon reúne rótulos, coleções exclusivas e peças em colaboração com artistas da Comunidade Chandon (Divulgação)

A loja da Casa Chandon reúne coleções em colaboração com Gefferson Vila Nova e Jay Boggo, além de rótulos exclusivos como Chandon Blanc de Blancs e Chandon Névoa das Encantadas, vendidos apenas na Casa Chandon Garibaldi. Compras acima de R$ 500 dão direito a uma tote bag personalizada pelo artista Felipe Morozini, e a loja também traz peças assinadas por Stephanie Santoro, Isabella Galvão e Toys Daniel, em referência às edições anteriores no Rio de Janeiro, Recife e Brasília.

A marca lança ainda o Casa Chandon District, iniciativa que integra bares, restaurantes e pontos de venda de Higienópolis à programação, entre eles ICI Brasserie, Nou, PIU, Amazo, Le Jazz Brasserie, Sushi Papaia e Bar da Praça, além de parceiros como Pão de Açúcar, Mambo, St. Marche e Grand Cru.

Serviço

Casa Chandon São Paulo

Quando: 27 de julho a 8 de agosto de 2026

Onde: Casa Higienópolis, Av. Higienópolis, 758, Consolação, São Paulo

Pré-venda para a Comunidade Chandon a partir de 3 de julho, venda geral a partir de 13 de julho

Experiência Casa Chandon (tour, degustações e talks): R$ 230 a R$ 290

Experiência + almoço harmonizado: R$ 390 a R$ 450

Experiência + jantar harmonizado: R$ 390 a R$ 450

Happy Hour Comida di Buteco + DJ (quintas e sextas): R$ 60

Spritz Sunset (1º de agosto): R$ 150

Spritz Brunch (2 de agosto): R$ 160

Festa Passion (8 de agosto): R$ 150

Loja Casa Chandon: entrada gratuita

Ingressos: www.chandon.com.br/casa-chandon-sao-paulo

Evento exclusivo para maiores de 18 anos, sem serviço de valet.