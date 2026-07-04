França vence Paraguai por 1 a 0 e avança às quartas da Copa

A França está nas quartas de final da Copa do Mundo de 2026. Neste sábado, 4, a seleção francesa venceu o Paraguai por 1 a 0, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, e garantiu vaga na próxima fase do torneio.

O gol da classificação saiu apenas na segunda etapa. Aos 25 minutos, Kylian Mbappé converteu um pênalti e definiu o placar. Foi o 19º gol do atacante em Copas do Mundo e o sétimo nesta edição do torneio.

Agora, a França enfrentará o Marrocos, que eliminou o Canadá por 3 a 0. A partida pelas quartas de final será disputada na próxima quinta-feira, 9, em Boston.

França domina, mas encontra resistência

Os franceses controlaram a posse de bola desde o início da partida, enquanto o Paraguai apostava em uma defesa compacta e nas jogadas em velocidade com Julio Enciso.

Apesar do domínio territorial, a França encontrou dificuldades para transformar a superioridade em chances claras. Manu Koné, Adrien Rabiot, Jules Koundé e Ousmane Dembélé tentaram abrir o placar ainda no primeiro tempo, mas pararam na marcação paraguaia ou nas defesas do goleiro Orlando Gill.

Do outro lado, a principal tentativa do Paraguai antes do intervalo foi um chute de longa distância de Diego Gómez.

Pênalti decide o confronto

A pressão francesa aumentou após o intervalo e foi recompensada aos 25 minutos do segundo tempo.

Após revisão do árbitro no VAR, Diego Gómez foi flagrado derrubando Désiré Doué dentro da área. Mbappé assumiu a cobrança e bateu no canto para marcar o único gol da partida.

Em desvantagem, o Paraguai passou a atacar mais nos minutos finais e levou perigo em finalizações de Junior Alonso e Maurício, mas parou nas defesas de Mike Maignan.

Nos acréscimos, a França ainda teve oportunidades para ampliar, mas Orlando Gill evitou um placar mais elástico com duas grandes defesas diante de Mbappé.

Paraguai iguala campanhas anteriores

Com a derrota, o Paraguai encerra sua participação nas oitavas de final, repetindo as campanhas de 1986, 1998 e 2002. O melhor desempenho da seleção paraguaia segue sendo o Mundial de 2010, quando chegou às quartas de final.

Já a França mantém a caminhada em busca do título e terá pela frente o Marrocos na próxima fase.