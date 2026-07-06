Espanha faz gol no apagar das luzes, elimina Portugal e garante vaga nas quartas de final

Portugal e Espanha se enfrentaram nesta segunda-feira, 6, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, em um dos confrontos mais aguardados do mata-mata. Em um primeiro tempo equilibrado, as duas seleções criaram boas oportunidades, mas pararam nas atuações dos goleiros e na falta de pontaria, levando o empate sem gols para o intervalo.

Depois de um início de jogo bastante disputado, a Espanha passou a controlar mais a posse de bola e criou as melhores chances da primeira etapa. Lamine Yamal obrigou Diogo Costa a fazer boa defesa, e, na sequência, Baena também parou no goleiro português.

Portugal respondeu pouco depois. Cristiano Ronaldo teve uma boa oportunidade dentro da área, mas Unai Simón evitou o gol. Antes do intervalo, Nuno Mendes ainda acertou o travessão, deixando tudo igual ao fim dos primeiros 45 minutos.

Espanha marca no apagar das luzes

Já na segunda etapa, o duelo pouco mudou. As equipes seguiam se estudando e tentando chegar ao gol, mas com grande dificuldade na finalização.

As equipes passaram a apressar o ritmo do jogo conforme o duelo ia avançando para a reta final, mas nada mudava no placar.

Foi aos 45' que o placar foi movimentado. Após uma cobrança de falta, a Espanha fez uma grande jogada com Fernan Torres, que girou e encontrou Merino. O volante aproveitou a oportunidade, tocou na saída de Diogo Costa e fez o gol na partida.

Agora, a Espanha espera o vencedor de Estados Unidos x Bélgica para conhecer seu adversário das quartas de final do torneio.